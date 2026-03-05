Bojkot Rosji na igrzyskach! Nie tylko polscy urzędnicy nie pojadą do Włoch

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zszokował opinię publiczną, zezwalając reprezentantom Rosji i Białorusi na start w igrzyskach pod flagami narodowymi.

Decyzja ta wywołała natychmiastową reakcję dyplomatyczną, a do oficjalnego bojkotu przystąpiła Unia Europejska oraz 14 państw, wliczając w to Polskę.

Sprawdź w dalszej części artykułu, które nacje sprzeciwiły się obecności symboli agresorów na igrzyskach.

Ukraiński minister ogłasza listę krajów bojkotujących Rosję

Szef ukraińskiej dyplomacji, Andrij Sybiha, poinformował w środę o rozszerzającym się buncie dyplomatycznym. Grupa 14 państw, w tym Polski, zdecydowała się na zbojkotowanie ceremonii otwarcia imprezy odbywającej się we Włoszech. Ten radykalny krok jest bezpośrednią odpowiedzią na kontrowersyjną zgodę Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego na występy sportowców z Rosji i Białorusi w ich narodowych barwach.

Rosja i Białoruś na igrzyskach, afera przed startem! Włosi protestują

„Austria, Rumunia i Wielka Brytania potwierdziły, że ich urzędnicy nie będą obecni na ceremonii otwarcia Igrzysk Paralimpijskich w 2026 roku. W ten sposób już 14 krajów i UE odmówiło udziału w tym wydarzeniu, podczas którego Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwolił Rosji i Białorusi na machanie swoimi zakrwawionymi flagami” – napisał w środę szef MSZ na platformie X.

„To nie są tylko flagi — to symbole agresywnej wojny, w której zginęło co najmniej 650 ukraińskich sportowców i trenerów, zniszczono 800 obiektów sportowych i popełniono setki tysięcy zbrodni wojennych. Zdecydowanie wzywamy wszystkie kraje do powstrzymania się od wysyłania oficjalnych przedstawicieli na tę ceremonię” – stwierdził minister.

Jeszcze we wtorek ukraiński minister wymieniał za pośrednictwem mediów społecznościowych wstępną grupę protestujących. Na liście nieobecnych podczas uroczystości w Weronie znajdują się: Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska oraz Ukraina, wspierane przez struktury Unii Europejskiej. Państwa te stanowczo sprzeciwiają się legitymizacji symboli agresora na arenie międzynarodowej.

Pilny komunikat TVP w sprawie paralimpiady. Jest stanowisko w sprawie udziału Rosji i Białorusi

Zmagania na włoskich arenach zakończą się 15 marca. Wysłana na to wydarzenie biało-czerwona kadra liczy 15 reprezentantów, którzy powalczą o cenne kruszce. Łącznie do igrzysk przystąpi ponad 660 zawodników z 55 państw, rywalizujących o 79 kompletów medali w różnych dyscyplinach zimowych.

Jaką dyscyplinę uprawia ten sportowiec? Tylko ekspert rozwiąże ten quiz Pytanie 1 z 8 Aleksandra Mirosław ostatnio zdobyła złoty medal olimpijski. W jakiej dyscyplinie? Skok o tyczce Wspinaczka sportowa Szermierka Następne pytanie