Iwona Pavlović nagle wypaliła o "Królowej przetrwania". Takiego wyznania nikt się nie spodziewał

Iwona Pavlović to nie tylko ikona "Tańca z gwiazdami", ale i jedna z najważniejszych postaci polskiej telewizji. Od ponad 20 lat zasiada w jury najpopularniejszego show w kraju, a jej surowe oceny wciąż budzą respekt wśród uczestników. W rozmowie z reporterem ESKA.pl, zapytana o propozycje udziału w innych formatach, gwiazda wyznała, że swego czasu zrezygnowała z udziału w innym hicie Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Przewodnicząca jury "TzG" przyznała szczerze, że po prostu nie chciała być najgorsza na starcie.

Mnie ten program bardzo zaciekawił, lubię go oglądać, ale gdy zobaczyłam, że coraz więcej jest tam osób, które w ogóle śpiewają, to myśli sobie kozioł "co tu po mnie?" i do Pacanowa trzeba jechać. Na samym początku byli bardzo różni ludzie, było wiele osób, które nie potrafią śpiewać. To było trochę zabawne, śmieszne, natomiast już teraz bym się nie odważyła. Nie umiem śpiewać, wiem to, więc ta przygoda byłaby dla mnie męczarnią. Lubię pracę, lubię wyzwania, ale gdybym widziała, że wszyscy wokoło ładnie śpiewają, nie mówiąc o naśladowaniu, myślę, że nie dałabym rady. Dobrze, że się nie zgodziłam - mówiła nam przed kamerami.

Dopytana o to, czy są zatem jakieś programy, w których nie bałaby się i chciałaby w przyszłości wystąpić, Pavlović zaskoczyła wyznaniem na temat kontrowersyjnego show TVN-u "Królowa przetrwania". Okazuje się, że gwiazda śledzi poczynania uczestniczek tytułu.

Pavlović zrezygnowała z udziału w hitowym show!

Iwona Pavlović o "Królowej przetrwania"

"Królowa przetrwania" to survivalowy format stacji TVN, w którym grupa celebrytek wykonuje określone zadania w dżungli i walczy o tytułowe miano. Aktualnie widzowie mogą oglądać 3. edycję programu, w którym udział biorą m.in. Dominika Tajner, Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Ilona Felicjańska czy Maja Rutkowski, a prowadzącą której jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Gdy zapytaliśmy Iwonę Pavlović, czy ma na liście marzeń udział w którymś z popularnych show, zaskoczyła wyznaniem dotyczącym właśnie kontrowersyjnego reality.

Hmm, nie myślałam o tym, muszę pomyśleć. Zastanowię się. "Królowa przetrwania" nie, mimo że oglądałam. A widzicie! - odpowiedziała ze śmiechem.