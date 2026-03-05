Aryna Sabalenka dostała pierścionek za fortunę. Cena tej błyskotki zwala z nóg

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis oficjalnie zostali narzeczeństwem podczas pobytu w Indian Wells, a wieści o szczegółach ich romantycznego wieczoru szybko stały się tematem numer jeden. Projektantka biżuterii Isabela Grutman zdradziła, że na palec gwiazdy trafił ponad 12-karatowy owalny diament oprawiony w platynę i szmaragdy. Rustin Yasavolian, szef Masina Diamonds, ocenia wartość tego unikalnego dzieła na kwotę od 500 do 800 tysięcy dolarów.

Samo wydarzenie miało miejsce w kalifornijskim Indian Wells, gdzie odbywa się prestiżowy turniej tenisowy. Romantyczna atmosfera, którą stworzyły liczne bukiety kwiatów i blask świec, była tłem dla oświadczyn. Ukochany liderki rankingu WTA padł przed nią na kolana, co wywołało u niej niemałe, widoczne na zdjęciach zaskoczenie. Biznesmen wręczył jej spektakularny pierścionek, a wzruszona Aryna bez wahania zgodziła się zostać jego żoną. Chwilę później narzeczeni wpadli sobie w ramiona, nie szczędząc sobie pocałunków. Sabalenka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z podpisem „Ty i ja, na zawsze. 3.3.26”, prezentując fanom luksusowy klejnot z ogromnym diamentem.

Isabela Grutman, która stworzyła ten projekt, w rozmowie z „Daily Mail” podzieliła się technicznymi aspektami tego wyjątkowego zamówienia. Centralnym punktem biżuterii jest oszałamiający owalny diament o masie przekraczającej 12 karatów, osadzony w platynie i wzbogacony akcentami ze szmaragdów. Okazuje się, że Grutman oraz Frangulis poświęcili wiele miesięcy na wspólną pracę i dopracowanie ostatecznego wyglądu tego cacka.

„Zawsze podziwiałam ich miłość i związek, więc byłam niesamowicie zaszczycona, gdy Georgios poprosił mnie o zaprojektowanie tego pierścionka. Przez miesiące pracowaliśmy nad projektem, wybieraliśmy kamienie i dopracowywaliśmy każdy szczegół rzemiosła, by był naprawdę wyjątkowy dla Aryny. To, co uczyniło go jeszcze bardziej znaczącym, to pomysł Georgiosa, by wpleść szmaragdy w projekt, bo to jej ulubiony kamień – osobisty akcent, który czyni pierścionek naprawdę jej własnym” – powiedziała Isabela Grutman cytowana przez „Daily Mail”.

Eksperci nie mają wątpliwości, że biżuteria kosztowała prawdziwą fortunę. Rustin Yasavolian, dyrektor generalny Masina Diamonds, przekazał „Daily Mail”, że wartość pierścionka szacuje się na 500 do nawet 800 tysięcy dolarów.

Taki wydatek nie stanowił jednak problemu dla narzeczonego gwiazdy kortów. Georgios Frangulis to twórca potęgi marki Oakberry, globalnej sieci oferującej zdrową żywność, słynącej z misek açaí. Sukces firmy pozwolił mu zgromadzić pokaźny kapitał, a jego majątek eksperci wyceniają zazwyczaj na około 75 milionów dolarów.

Znajomość Aryny Sabalenki i Georgiosa Frangulisa rozpoczęła się w 2024 roku od spotkania biznesowego. Białoruska mistrzyni rakiety została wówczas ambasadorką marki Oakberry. Relacja czysto zawodowa błyskawicznie ewoluowała w gorący romans. Zakochani oficjalnie potwierdzili, że są razem, w maju 2024 roku, pojawiając się wspólnie na Grand Prix Formuły 1 w Imoli. Od tamtego czasu Georgios towarzyszy Arynie podczas turniejowych zmagań. Był dla niej także ogromnym wsparciem, gdy musiała zmierzyć się z traumą po śmierci byłego partnera Konstantina Kołcowa w marcu 2024 roku.

