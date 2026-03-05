Gigantyczne pieniądze w Indian Wells. Kwoty dla zwycięzców zwalają z nóg

Polacy walczą o fortunę w "piątym szlemie"

Na kalifornijskich kortach o sukces powalczy pięcioosobowa reprezentacja Polski. Wiceliderka rankingu, Iga Świątek, ma zapewniony wolny los w pierwszej rundzie, natomiast zmagania od samego początku rozpoczną Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Zawody te cieszą się w środowisku ogromnym prestiżem, przez co nieoficjalnie określa się je mianem piątego turnieju wielkoszlemowego. Poprzednia edycja przyniosła sporo niespodzianek, a trofea trafiły w ręce Jacka Drapera, który obecnie wraca do rywalizacji po dłuższej przerwie, oraz sensacyjnej Mirry Andriejewej.

Iga Świątek ma znakomite wspomnienia z kompleksu nazywanego "tenisowym rajem". Raszynianka triumfowała na tamtejszej pustyni w 2022 i 2024 roku, a w sezonach 2023 i 2025 docierała do strefy półfinałowej. Choć w ubiegłym roku organizatorzy zdecydowali się na przyspieszenie nawierzchni, specyficzne, suche powietrze sprawia, że piłka wciąż odbija się wysoko, co sprzyja stylowi gry Polki. Warto przypomnieć, że w ostatniej edycji drogę do finału zagrodziła jej późniejsza mistrzyni, Mirra Andriejewa, wygrywając po trzysetowym boju.

Zarobki w Indian Wells 2026

Tegoroczna pula nagród finansowych robi ogromne wrażenie, a organizatorzy utrzymali zasadę równych płac dla kobiet i mężczyzn. Już sam udział w meczu otwarcia gwarantuje zawodnikom wpływ na konto w wysokości ponad 24 tysięcy dolarów. Triumfatorzy całych zawodów mogą liczyć na czek opiewający na ponad 1,15 miliona dolarów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz stawek za poszczególne etapy turnieju singlowego:

1. runda – 24 335 dolarów

2. runda – 36 110 dolarów

3. runda – 61 865 dolarów

4. runda – 105 720 dolarów

Ćwierćfinał – 193 645 dolarów

Półfinał – 340 190 dolarów

Finał – 612 340 dolarów

Zwycięstwo w turnieju – 1 151 380 dolarów

