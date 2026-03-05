Spis treści
Karolina Szczurowska walczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026. Kim jest? Nie bój się, wiek, skąd pochodzi, The Voice, utwory, Tyle barw, Instagram, Eurowizja to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jej nazwiska w wyszukiwarce Google. To oznacza, że te informacje szukane są najczęściej. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu.
ZOBACZ TAKZE: Kim jest Basia Giewont? Chce jechać na Eurowizję z zaskakującą odmianą muzyki folkowej!
Karolina Szczurowska - Nie bój się
"Nie bój się" to utwór, z którym Karolina bierze udział w polskich kwalifikacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Śpiewa go podczas Wielkiego Finału polskich preselekcji, próbując zostać reprezentantką Polski na ESC w Wiedniu.
Karolina Szczurowska - wiek
Dokładny wiek Karoliny Szczurowskiej nie jest znany, ale ma około 22 lat.
Karolina Szczurowska - skąd pochodzi
Pochodzi z Limanowszczyzny (woj. małopolskie). W młodości mieszkała w miejscowości Przenosza w gminie Dobra.
Karolina Szczurowska - The Voice
Karolina zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w "The Voice Kids" w 2018 roku. Trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego jako nastolatka. Wystąpiła także w dorosłej wersji programu, gdzie została w drużynie Marka Piekarczyka, lecz odpadła na etapie bitew.
Karolina Szczurowska - utwory
arolina wydała kilka singli i materiałów w ciągu ostatnich lat. Do najważniejszych należą:
- "Tyle barw",
- "Kwiatki",
- "Jest ok",
- "Odwiedzać Cię",
- "Poranna" z Antkiem Smykiewiczem.
Karolina Szczurowska - Tyle barw
"Tyle barw" to singiel wydany w 2024 roku jako część jej bieżącej twórczości popowej. Utwór utrzymany jest w charakterystycznym, nowoczesnym stylu i jest jednym z nowszych wydawnictw artystki.
Karolina Szczurowska - Instagram
Karolina prowadzi aktywny profil na Instagramie @karolina.szczurowska. Jej konto ma ponad 15 000 obserwujących.
Karolina Szczurowska - Eurowizja
Karolina Szczurowska bierze udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026.