Karolina Szczurowska walczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026. Kim jest? Nie bój się, wiek, skąd pochodzi, The Voice, utwory, Tyle barw, Instagram, Eurowizja to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jej nazwiska w wyszukiwarce Google. To oznacza, że te informacje szukane są najczęściej. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu.

Karolina Szczurowska - Nie bój się

"Nie bój się" to utwór, z którym Karolina bierze udział w polskich kwalifikacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Śpiewa go podczas Wielkiego Finału polskich preselekcji, próbując zostać reprezentantką Polski na ESC w Wiedniu.

Karolina Szczurowska - wiek

Dokładny wiek Karoliny Szczurowskiej nie jest znany, ale ma około 22 lat.

Karolina Szczurowska wspomina "The Voice Kids". Brała udział w tej samej edycji, co Roksana Węgiel

Karolina Szczurowska - skąd pochodzi

Pochodzi z Limanowszczyzny (woj. małopolskie). W młodości mieszkała w miejscowości Przenosza w gminie Dobra.

Karolina Szczurowska - The Voice

Karolina zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w "The Voice Kids" w 2018 roku. Trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego jako nastolatka. Wystąpiła także w dorosłej wersji programu, gdzie została w drużynie Marka Piekarczyka, lecz odpadła na etapie bitew.

Karolina Szczurowska - utwory

arolina wydała kilka singli i materiałów w ciągu ostatnich lat. Do najważniejszych należą:

"Tyle barw",

"Kwiatki",

"Jest ok",

"Odwiedzać Cię",

"Poranna" z Antkiem Smykiewiczem.

Karolina Szczurowska - Tyle barw

"Tyle barw" to singiel wydany w 2024 roku jako część jej bieżącej twórczości popowej. Utwór utrzymany jest w charakterystycznym, nowoczesnym stylu i jest jednym z nowszych wydawnictw artystki.

Karolina Szczurowska - Instagram

Karolina prowadzi aktywny profil na Instagramie @karolina.szczurowska. Jej konto ma ponad 15 000 obserwujących.

Karolina Szczurowska - Eurowizja

Karolina Szczurowska bierze udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026.