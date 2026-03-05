Kamil Majchrzak wygrywa dreszczowiec w Indian Wells. Teraz czeka go starcie z legendą!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-05 22:16

Kamil Majchrzak w wielkim stylu zameldował się w drugiej rundzie prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. Polski tenisista po zaciętym, trzysetowym boju wyeliminował Giovanniego Mpetshiego Perricarda, zwyciężając 6:3, 1:6, 7:5. Nagroda za ten wyczyn jest wyjątkowa – Piotrkowianin po raz pierwszy w karierze skrzyżuje rakiety z legendarnym Novakiem Djokoviciem. Mecz zaplanowano na sobotę. Z imprezą pożegnała się niestety Magda Linette.

Kamil Majchrzak

i

Autor: Dar Yasin/ Associated Press
  • Kamil Majchrzak odprawił z kwitkiem Giovanniego Mpetshiego Perricarda i awansował do kolejnej fazy zmagań w Kalifornii.
  • Wygrana ta gwarantuje Polakowi pierwszy w życiu mecz przeciwko utytułowanemu Novakowi Djokoviciowi.
  • Gorsze wieści dotyczą Magdy Linette, która pożegnała się z turniejem po porażce z Ashlyn Krueger.

Przebieg meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard

Otwarcie pojedynku ułożyło się po myśli Polaka, który od początku imponował solidnością i skutecznością serwisu. Błyskawicznie przełamał podanie swojego rywala, co pozwoliło mu objąć prowadzenie 3:0. Do końca partii kontrolował sytuację na korcie, pilnując własnych gemów serwisowych, co zaowocowało zwycięstwem 6:3. Obraz gry uległ diametralnej zmianie po przerwie. Mpetshi Perricard zaczął wykorzystywać swoje warunki fizyczne, a potężny serwis i efektowny jednoręczny bekhend pozwoliły mu całkowicie zdominować Piotrkowianina. Francuz błyskawicznie punktował, oddając Majchrzakowi w drugim secie zaledwie jednego gema.

Decydująca odsłona przyniosła najwięcej emocji, a gra toczyła się gem za gem aż do stanu 3:3. Wówczas nastąpił kryzysowy moment dla Polaka, który stracił swoje podanie, przegrywając gema do zera. Widmo porażki zajrzało mu w oczy, jednak Majchrzak wykazał się ogromną wolą walki i natychmiast odrobił straty, doprowadzając do remisu 4:4. Końcówka była niezwykle dramatyczna. Przy prowadzeniu 5:4 piotrkowianin miał piłkę meczową, lecz Francuz uratował się serią trzech atomowych serwisów. Ostatecznie jednak to Polak zachował więcej zimnej krwi. Po pewnym utrzymaniu podania, wykorzystał błędy rywala w dwunastym gemie, zamykając spotkanie wynikiem 7:5.

Polak zagra z Novakiem Djokoviciem

Zwycięstwo nad Francuzem otwiera przed Majchrzakiem drzwi do pojedynku, o jakim marzy każdy tenisista. W drugiej rundzie jego rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim Novak Djoković, który z racji rankingu miał w pierwszej fazie wolny los. Będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja piotrkowianina z serbskim mistrzem. Niespełna 39-letni „Nole” to żywa legenda dyscypliny – ma na koncie 24 tytuły wielkoszlemowe oraz złoty medal olimpijski wywalczony niedawno w Paryżu.

Porażka Magdy Linette w USA

Niestety, powodów do radości nie dostarczyła polskim kibicom Magda Linette. Poznanianka zakończyła swój udział w turnieju w Indian Wells już na etapie pierwszej rundy. Polska tenisistka nie znalazła sposobu na reprezentantkę gospodarzy, Ashlyn Krueger, ulegając jej w dwóch setach 1:6, 4:6.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!