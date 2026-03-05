Jennifer Hermoso zrzuciła ubrania. Wszyscy patrzą na jej tatuaże

Kariera i afera z udziałem Jennifer Hermoso

Jennifer Hermoso swoje największe sportowe triumfy święciła w barwach FC Barcelony. W stolicy Katalonii grała w latach 2014–2022, z krótkimi epizodami w PSG oraz Atletico Madryt. Hiszpanka zapisała się w historii jako najskuteczniejsza snajperka kobiecej drużyny "Dumy Katalonii". Aż czterokrotnie sięgała po tytuł królowej strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy. Wraz z Barceloną zdobyła cztery mistrzostwa kraju i raz wzniosła puchar Ligi Mistrzów. Zdobyła też mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii w 2023 roku. Niestety, radość z tego sukcesu przyćmił skandal, gdy podczas dekoracji została pocałowana w usta przez Luisa Rubialesa, ówczesnego prezesa federacji.

Polska - Holandia. Nasze piłkarki wyszarpały punkt w starciu z gigantem

„Czułam się bezbronną ofiarą agresji, impulsywnego zachowania, zachowania macho, nie na miejscu i bez mojej zgody”

Takie słowa padły z ust zawodniczki po tym bulwersującym incydencie, który odbił się szerokim echem w świecie sportu.

Tatuaże Jennifer Hermoso na odważnych zdjęciach

36-letnia gwiazda futbolu jest niezwykle aktywna nie tylko na murawie, ale również w przestrzeni internetowej. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 1,2 miliona fanów. Jennifer Hermoso regularnie dzieli się tam fragmentami swojego życia, publikując czasem bardzo śmiałe kadry. Ostatnio sprawiła niespodziankę swoim obserwatorom, pozując w niezwykle skąpym stroju. Uwagę przykuwają jej wyrzeźbione uda i pośladki, które prezentują się imponująco. Mimo to, wzrok internautów najbardziej przyciągają liczne tatuaże zdobiące ciało Hiszpanki. Piłkarka, która od 2022 roku występuje w klubach meksykańskich, po raz kolejny udowodniła, że potrafi wzbudzić zainteresowanie mediów.

Tak na co dzień żyje najpopularniejsza polska piłkarka. Ewa Pajor ma czym się pochwalić!

29