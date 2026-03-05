TYLKO U NAS. Mała Ania i Duża z "Warsaw Shore" się pogodziły! Zaskakujące wyznanie po latach

Wszystko się kiedyś kończy, nawet legendarny beef Małej Ani i Dużen Anki z "Warsaw Shore". Lata temu, gdy brały jeszcze udział w programie, regularnie skakały sobie do gardeł i to jeszcze na długo przed tym, jak zaczęły rywalizować o względy Alana Kwiecińskiego. Anna Sowińska i Anna Ryśnik od początku nie przypadły sobie do gustu i wszyscy zakładaliśmy, że prędzej piekło zamarznie, niż Mała i Duża dojdą do porozumienia. Tymczasem - cud się stał. Jak do tego doszło? O tym opowiedziała nam Mała Ania.

Podczas oficjalnej premiery trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania", który jest swoistym powrotem Anny Sowińskiej do świata show-biznesu, mieliśmy okazję zamienić z nią kilka słów. W wywiadzie dla ESKI Mała Ania opowiedziała o tajemniczym spotkaniu starej ekipy "Warsaw Shore" - nagranie uczestników obiegło swojego czasu media społecznościowe. W jednym z ujęć widzieliśmy, jak na kanapie wspólnie zasiadają Mała Ania, Ptyś i... Duża Ania. Jak to możliwe, że się nie pozabijały? Mała zaskoczyła nas swym wyznaniem.

Sama byłam w szoku, bo jak już siedzieliśmy, byliśmy w trakcie tam rozmawiania i nagrywania, to zobaczyłam ją kątem oka, że ona schodzi i sama się zdziwiłam, bo pomyślałam: "Ja pie*dzielę, jak super, że ta laska tu jest".

Okazuje się, że dziewczyny dojrzały i po latach doszły do porozumienia. Nie rozdrapywały starych ran, bo jak przyznała Mała Ania - nawet już nie pamiętają, od czego zaczął się ten konflikt.

I po prostu się przywitałyśmy, jakbyśmy cały czas ze sobą rozmawiały, a było to kopę lat, kiedy nie miałyśmy w ogóle ze sobą kontaktu. Byłyśmy poblokowane na Instagramie, więc potem szukałyśmy sposobu, jak się znaleźć i odblokować. Bardzo się cieszę. Myślę, że to też jest taka nasza dojrzałość, bo już, wiadomo, pierwszej świeżości nie jesteśmy, więc bardzo się cieszę, że to spotkanie było i że miałam szansę odnowić z nią kontakt. I szczerze [mówiąc] nawet nie wyjaśniałyśmy, o co chodziło, bo my nawet nie pamiętamy - wyjaśniła.

"Warsaw Shore Reunion" - będzie nowy sezon z ekipą z pierwszych edycji?

Nagranie ze wspomnianego spotkania, które opublikował Stifler, wzbudziło konsternację fanów i na nowo rozbudziło ich nadzieję na wyczekiwaną edycję z uczestnikami pierwszych edycji - Stiflerem, Małą Anią, Dużą Anią, Eweliną, Ptysiem itp. Czy rzeczywiście temu miało służyć rzeczone spotkanie? Otóż... nie. Ale Mała Ania nie wyklucza, że kiedyś może doczekamy się "Warsaw Shore Reunion".

Mieliśmy spotkanie, fantastycznie było się zobaczyć. Co z tego dalej będzie? Nie wiem. Jak się dowiem, to wam powiem - skwitowała żartobliwie.

