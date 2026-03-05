Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem. Austriak okazał się lepszy

Kacper Tomasiak zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w skokach narciarskich.

Reprezentant Polski spisał się znakomicie na obiekcie w Lillehammer, sięgając po srebro.

Lepszy okazał się jedynie Stephan Embacher, utalentowany skoczek z Austrii.

Wicemistrzostwo świata dla Polski. Tomasiak nie zawiódł w Norwegii

Kacper Tomasiak zapisał na swoim koncie imponujące osiągnięcie, zdobywając srebrny krążek w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Lillehammer. Polak od początku zawodów sygnalizował wysoką formę, a po pierwszej serii plasował się na drugiej pozycji, co dawało mu realną szansę na walkę o tytuł mistrzowski.

Na półmetku zmagań liderem był Stephan Embacher. Zarówno Austriak, jak i nasz reprezentant lądowali na 98. metrze, jednak o minimalnej przewadze rywala zadecydowały noty i przeliczniki punktowe. W drugiej rundzie Embacher wytrzymał presję i nie oddał prowadzenia, pieczętując zdobycie złotego medalu pewnym skokiem.

Tomasiak w finale również zaprezentował się ze świetnej strony, co pozwoliło mu obronić drugą lokatę i cieszyć się z tytułu wicemistrza. Dla zawodnika pochodzącego z Bielska-Białej jest to jeden z najważniejszych sukcesów w dotychczasowej przygodzie ze sportem. Wywalczone srebro stanowi dowód na jego znakomitą dyspozycję w trwającym sezonie zimowym.

Polacy w czołowej dwudziestce. Nadzieja polskich skoków

Walka o medale toczyła się na normalnej skoczni Lysgaardsbakken (HS98). Do serii finałowej, oprócz wicemistrza, awansowało jeszcze dwóch Biało-Czerwonych: Kamil Waszek zajął 18. miejsce, a brat Kacpra, Konrad, uplasował się na 20. pozycji. Największe oczekiwania kibice wiązali jednak właśnie z Tomasiakiem, który od dłuższego czasu postrzegany jest jako ogromny talent młodego pokolenia.

Zdobycie srebra w Lillehammer potwierdza, że 19-latek potrafi nawiązać równorzędną walkę z najlepszymi rówieśnikami na globie. Polak w ostatnich miesiącach zbiera cenne szlify także w rywalizacji seniorskiej, regularnie startując w zawodach. Warto przypomnieć, że w jego dorobku znajdują się już trzy medale igrzysk olimpijskich, co stawia go w gronie najbardziej utytułowanych juniorów.

Dla polskiej kadry wynik uzyskany w Norwegii jest jednym z najważniejszych punktów tegorocznego czempionatu. Tomasiak udowadnia, że w niedalekiej przyszłości może stać się liderem reprezentacji. Już teraz wymieniany jest w gronie najciekawszych zawodników na świecie w swojej kategorii wiekowej.