Basia Giewont - kim jest? Chce jechać na Eurowizję 2026 z zaskakującą odmianą muzyki folkowej!

Basia Giewont to jedna z potencjalnych reprezentantek Polski na Eurowizji 2026. Walczy o zwycięstwo w polskich preselekcjach. Kim jest? Eurowizja, koncerty, utwory, Zimna Woda, dzieci, maż, The Voice of Poland, skąd jest, Szansa na sukces to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jej nazwiska w wyszukiwarkach internetowych, a to oznacza, że te informacje szukane są najczęściej. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Karolina Szczurowska? To najmniej znana uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2026

Basia Giewont - Eurowizja

Basia zgłosiła swój utwór do polskich preselekcji do Eurowizji 2026 i walczy o prawo reprezentowania Polski w konkursie.

Polskie preselekcje pokazują aktualny stan Eurowizji. Dlaczego jest źle? | Commentary ESKA

Basia Giewont - koncerty

Artystka niedawno koncertowała w ramach trasy Halny Tour, prezentując muzykę łączącą folk, pop i elektronikę. Występuje też na festiwalach oraz współpracuje z zespołami i muzykami sceny folkowej i alternatywnej.

Basia Giewont - utwory

W dorobku ma własne piosenki z albumów takich jak "Taterki" czy "Szeptucha", a także single takie jak "Nie będę", "Ławeczka", "Obok", "Rycerz" czy "Halny".

Basia Giewont - Zimna Woda

"Zimna woda" to utwór zgłoszony do polskich preselekcji Eurowizji 2026. Można go posłuchać w serwisach streamingowych.

18

Basia Giewont - dzieci, mąż

Basia Giewont ma męża, jednak nie ma publicznych informacji na jego temat. Wiadomo, że para ma syna o imieniu Staś.

Basia Giewont - The Voice of Poland

Basia brała udział w trzeciej edycji programu The Voice of Poland, gdzie dotarła do etapu bitew, co było jednym z jej pierwszych telewizyjnych występów.

Basia Giewont - wiek, skąd jest, wykształcenie

Basia Giewont urodziła się 18 listopada 1991 roku w Zakopanem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, a także Uniwersytetu Warszawskiego.

Basia Giewont - Szansa na sukces

W 2020 roku Basia wystąpiła w programie "Szansa na sukces – Eurowizja 2020", gdzie wykonała cover i zdobyła wyróżnienie, choć nie wygrała eliminacji.