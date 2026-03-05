Basia Giewont - kim jest? Chce jechać na Eurowizję 2026 z zaskakującą odmianą muzyki folkowej!

2026-03-05

Basia Giewont jest jedną z uczestniczek polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Choć dla szerokiej publiczności może nie być znana, wiele osób uważa, że jej piosenka ma szanse na zwycięstwo. Kim jest Basia Giewont? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat artystki.

Basia Giewont to jedna z potencjalnych reprezentantek Polski na Eurowizji 2026. Walczy o zwycięstwo w polskich preselekcjach. Kim jest? Eurowizja, koncerty, utwory, Zimna Woda, dzieci, maż, The Voice of Poland, skąd jest, Szansa na sukces to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jej nazwiska w wyszukiwarkach internetowych, a to oznacza, że te informacje szukane są najczęściej. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu.

Basia Giewont - Eurowizja

Basia zgłosiła swój utwór do polskich preselekcji do Eurowizji 2026 i walczy o prawo reprezentowania Polski w konkursie.

Basia Giewont - koncerty

Artystka niedawno koncertowała w ramach trasy Halny Tour, prezentując muzykę łączącą folk, pop i elektronikę. Występuje też na festiwalach oraz współpracuje z zespołami i muzykami sceny folkowej i alternatywnej.

Basia Giewont - utwory

W dorobku ma własne piosenki z albumów takich jak "Taterki" czy "Szeptucha", a także single takie jak "Nie będę", "Ławeczka", "Obok", "Rycerz" czy "Halny".

Basia Giewont - Zimna Woda

"Zimna woda" to utwór zgłoszony do polskich preselekcji Eurowizji 2026. Można go posłuchać w serwisach streamingowych.

Basia Giewont
Basia Giewont - dzieci, mąż

Basia Giewont ma męża, jednak nie ma publicznych informacji na jego temat. Wiadomo, że para ma syna o imieniu Staś.

Basia Giewont - The Voice of Poland

Basia brała udział w trzeciej edycji programu The Voice of Poland, gdzie dotarła do etapu bitew, co było jednym z jej pierwszych telewizyjnych występów.

Basia Giewont - wiek, skąd jest, wykształcenie

Basia Giewont urodziła się 18 listopada 1991 roku w Zakopanem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, a także Uniwersytetu Warszawskiego.

Basia Giewont - Szansa na sukces

W 2020 roku Basia wystąpiła w programie "Szansa na sukces – Eurowizja 2020", gdzie wykonała cover i zdobyła wyróżnienie, choć nie wygrała eliminacji.

