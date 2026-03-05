Piotr Pręgowski to aktor i wokalista, który walczy o wyjazd na Eurowizję 2026 jako reprezentant Polski. Parawany Tango, Eurowizja, piosenki, wiek, wzrost, Ranczo, żona, dzieci, Instagram to frazy, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych obok jej nazwiska. Ciekawostki na te tematy zebraliśmy w jednym miejscu.

Piotr Pręgowski - Parawany Tango, Eurowizja 2026

Piotr Pręgowski zgłosił swoją piosenkę "Parawany Tango" do krajowych preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Utwór zakwalifikował się do finału polskich eliminacji organizowanych przez TVP, a Pręgowski ma szansę reprezentować Polskę w Wiedniu.

Piotr Pręgowski - piosenka

Choć przede wszystkim znany jest jako aktor, Pręgowski ma także muzyczne doświadczenie. Występował śpiewająco w filmach i serialach, a także nagrał utwór "Tatuaże".

Piotr Pręgowski - wiek

Piotr Pręgowski urodził się 15 lutego 1954 roku, co oznacza, że ma obecnie 71 lat.

Piotr Pręgowski - wzrost

Jego wzrost szacowany jest na około 164–167 cm.

Piotr Pręgowski - Ranczo

Pręgowski jest szeroko rozpoznawalny dzięki roli Patryka Pietrka w popularnym polskim serialu komediowym "Ranczo", gdzie jego postać zyskała sympatię widzów.

Piotr Pręgowski - żona

Jest żonaty z Ewą Kuryło, również aktorką. Para jest razem od ponad 40 lat i poznała się jeszcze na studiach.

Piotr Pręgowski - dzieci

Ma córkę Zofię z małżeństwa z Ewą Kuryło.

Piotr Pręgowski - Instagram

Piotr Pręgowski dopiero niedawno założył konto na Instagramie. W tej aplikacji można go znaleźć pod nazwą @piotrpregowski.official.

Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji

Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji