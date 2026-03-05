Spis treści
Piotr Pręgowski to aktor i wokalista, który walczy o wyjazd na Eurowizję 2026 jako reprezentant Polski. Parawany Tango, Eurowizja, piosenki, wiek, wzrost, Ranczo, żona, dzieci, Instagram to frazy, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych obok jej nazwiska. Ciekawostki na te tematy zebraliśmy w jednym miejscu.
Piotr Pręgowski - Parawany Tango, Eurowizja 2026
Piotr Pręgowski zgłosił swoją piosenkę "Parawany Tango" do krajowych preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Utwór zakwalifikował się do finału polskich eliminacji organizowanych przez TVP, a Pręgowski ma szansę reprezentować Polskę w Wiedniu.
Piotr Pręgowski - piosenka
Choć przede wszystkim znany jest jako aktor, Pręgowski ma także muzyczne doświadczenie. Występował śpiewająco w filmach i serialach, a także nagrał utwór "Tatuaże".
Piotr Pręgowski - wiek
Piotr Pręgowski urodził się 15 lutego 1954 roku, co oznacza, że ma obecnie 71 lat.
Piotr Pręgowski - wzrost
Jego wzrost szacowany jest na około 164–167 cm.
Piotr Pręgowski - Ranczo
Pręgowski jest szeroko rozpoznawalny dzięki roli Patryka Pietrka w popularnym polskim serialu komediowym "Ranczo", gdzie jego postać zyskała sympatię widzów.
Piotr Pręgowski - żona
Jest żonaty z Ewą Kuryło, również aktorką. Para jest razem od ponad 40 lat i poznała się jeszcze na studiach.
Piotr Pręgowski - dzieci
Ma córkę Zofię z małżeństwa z Ewą Kuryło.
Piotr Pręgowski - Instagram
Piotr Pręgowski dopiero niedawno założył konto na Instagramie. W tej aplikacji można go znaleźć pod nazwą @piotrpregowski.official.
Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji
Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:
- Aleksandra Antoniak - "Don't you try"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"