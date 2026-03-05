Kto rządzi w "Królowej przetrwania"? Słowa uczestniczek nie pozostawiają złudzeń - królowa dżungli jest tylko jedna

W trzeciej edycji "Królowej przetrwania" o tytuł monarchini dżungli walczą Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Nową prowadzącą jest zaś Małgorzata Rozenek-Majdan, która zastąpiła w tej roli Izu Ugonoh.

"Królowa przetrwania" i pierwsze dramy

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu programu "Królowa przetrwania" zadebiutował w środę 4 marca i... oj działo się. Były łzy, frustracja, gniew i pierwsze konflikty. Nie wszystkie uczestniczki zaprezentowały się jednak z tej negatywnej strony i śmiało możemy powiedzieć, że już wyłoniliśmy ulubienicę widzów... i innych uczestniczek. Jest nią Dominika Rybak.

Dominika Rybak królową dżungli? Koleżanki z programu są nią zachwycone

Dominika Rybak to popularna tiktokerka, była zawodniczka freak fightów i influencerka znana ze swej autentyczności oraz mocnego charakteru. Jest silna, twarda i nie da sobie w kaszę dmuchać, a jednocześnie (przynajmniej na razie) stroni od konfliktów. Już w pierwszym odcinku trzeciej "Królowej przetrwania" pokazała, że idealnie odnajduje się w dżungli i nie potrzebuje umniejszać innym uczestniczkom, by osiągnąć swój cel.

Podczas oficjalnej premiery "Królowej przetrwania" podpytaliśmy uczestniczki, z kim w programie dogadywały się najlepiej. Niemal każda z rozmówczyń wskazała Dominikę Rybak, zachwalając jej charakter i barwną, acz przyjacielską osobowość.

Ja jestem osobiście wielką fanką Dominiki Rybak. Tzn. byłam już przed programem, ale teraz się dużo od niej uczę. Mogłaby być moją córeczką i może bym tak na nią mówiła, [gdyby nie to], że ona jest bardzo silna, więc nie jest taka "córeczkowa, cukiereczkowa". Natomiast bardzo podoba mi się to, że mówi swoje zadanie głośno, wyraźnie i tak, jak robi to na co dzień. Ja na przykład czasami się z pewnymi rzeczami hamuję, bo nie chcę być niegrzeczna. Jestem większą dyplomatką, a może czasami trzeba właśnie przypie*dzielić - powiedziała nam Dominika Tajner.

Przyjaźń zrodzona w sercu dżungli

Aga Grzelak powiedziała ESCE, że z Dominiką spędziła dość mało czasu, "ale ten czas co razem spędziliśmy był naprawdę fajny". Najbliższą relację z Dominiką Rybak nawiązała jednak Anna Sowińska, znana powszechnie jako Mała Ania z "Warsaw Shore". W pierwszym odcinku "Królowej przetrwania" dziewczyny nie miały ze sobą większej styczności, wygląda więc na to, że ta przyjaźń narodzi się na naszych oczach w kolejnych odcinkach.

To jest moja taka po prostu psiapsi psiapsi i bardzo się cieszę, że ona tam była, bo w bardzo wielu sytuacjach, gdyby nie Dominika, ja nie wiem, czy bym nie siadła tam psychicznie. Mimo, że wydaje mi się, że jestem bardzo silną osobą i że nic nie jest w stanie mnie złamać, to naprawdę było kilka takich momentów, że myślałam "no nie, wychodzę" - powiedziała Ania w rozmowie z ESKĄ.