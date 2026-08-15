Katarzyna Wasick ze złotem na 50 m. Kogo pokonała w wielkim finale?

Katarzyna Wasick ustanowiła nowy rekord Polski

Katarzyna Wasick odniosła ogromny sukces podczas mistrzostw Europy w Paryżu w rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym. Polska pływaczka sięgnęła po złoty medal po niezwykle zaciętym i szybkim wyścigu. Czas uzyskany przez triumfatorkę na mecie wyniósł dokładnie 23,84 s.

Taki rezultat oznacza znaczące poprawienie dotychczasowego najlepszego wyniku w historii naszego kraju. Poprzedni rekord Polski należał również do Wasick i był gorszy od obecnego o 0,11 s. Forma zaprezentowana we francuskiej stolicy potwierdza absolutną światową czołówkę Polki na sprinterskich dystansach.

Jak ukształtowało się ostateczne podium w Paryżu?

Rywalizacja w decydującym starciu stała na wyjątkowo wyrównanym i niesamowicie wysokim poziomie. Drugie miejsce zajęła aktualna mistrzyni olimpijska na tym dystansie Szwedka Sarah Sjoestroem. Jej wynik to 23,86 s, natomiast trzecia przypłynęła Włoszka Sarah Curtis z czasem 23,99 s.

Zwycięstwo doświadczonej sprinterki powiększa radosny dorobek polskiej kadry narodowej podczas tej europejskiej imprezy. Jest to drugi medal wywalczony przez biało-czerwonych w trwających zawodach w Paryżu. Wcześniej w środę brązowy krążek w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justina Kozan.