Katarzyna Wasick ze złotem ME. Rekord Polski w Paryżu

Złoty medal i rekord Polski Wasick

Katarzyna Wasick triumfowała w finale 50 metrów stylem dowolnym z wynikiem 23,84 s, co jest nowym rekordem Polski. Poprzedni rekord, gorszy o 0,11 s, również należał do niej. Na drugim miejscu uplasowała się Szwedka Sarah Sjoestroem (23,86 s), a trzecia była Włoszka Sara Curtis (23,99 s).

34-letnia Polka, trenująca w USA, była najstarszą uczestniczką wyścigu. Wasick wcześniej dwukrotnie zdobywała srebrne medale mistrzostw Europy, w latach 2020 i 2022. Z kolei Sjoestroem zdobyła w Paryżu swój 30. medal ME w karierze, a wschodząca gwiazda pływania, 19-letnia Sara Curtis, wywalczyła kolejny krążek do swojej kolekcji.

Jakie wyniki osiągnęli inni Polacy w Paryżu?

Medal Wasick to drugi krążek dla reprezentacji Polski w Paryżu. Wcześniej, w środę, brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym wywalczyła Justina Kozan. 22-letnia zawodniczka, urodzona w USA, zajęła również piąte miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym, poprawiając czasem 2.10,55 rekord kraju. Triumfowała w nim Irlandka Ellen Walshe (2.09,81).

W finałach rywalizowali także Krzysztof i Michał Chmielewscy. W wyścigu na 200 m stylem motylkowym Krzysztof zajął piąte miejsce z czasem 1.54,74, a Michał ukończył zmagania na ósmej pozycji (1.55,42). Zwyciężył faworyt gospodarzy, Leon Marchand, z wynikiem 1.51,72.