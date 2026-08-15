Rafał Brzozowski i Ida Nowakowska zastąpią Katarzynę Cichopek w Polsacie? Muzyk komentuje

Stacja Polsat przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję kadrową i programową. Dyrektor programowy Edward Miszczak zdecydował się na przejęcie formatu znanego z konkurencyjnej stacji, którym dotychczas zarządzał Marcin Prokop, a własny program otrzyma również jego była żona, Maria Prokop. Ramówka traci jednocześnie wieloletnie hity publicystyczne, takie jak „Interwencja” oraz „Państwo w państwie”. Poważne roszady dotknęły także redakcję nowego pasma śniadaniowego „halo, tu polsat”.

Z porannym formatem oficjalnie rozstali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, natomiast krążą plotki, że Ida Nowakowska przejmie stanowisko po Ewie Wachowicz. Widzowie zastanawiają się nad ewentualnym wspólnym występem prezenterki z Rafałem Brzozowskim. Dawny gwiazdor Telewizji Polskiej udzielił wywiadu dziennikarzom „Super Expressu” podczas oficjalnej prezentacji jesiennej oferty programowej Polsatu.

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Rafał Brzozowski i Ida Nowakowska gwiazdami stacji Polsat. Zobaczymy ich w nowym show

Oboje przez długi czas stanowili trzon rozrywki w Telewizji Polskiej, jednak po roszadach z końcówki 2023 roku musieli pożegnać się z publicznym nadawcą. Obecnie budują swoją pozycję u komercyjnego giganta. Zarówno 45-letni Rafał Brzozowski, jak i 35-letnia Ida Nowakowska wystąpią w najnowszej, jesiennej odsłonie muzycznego widowiska „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Współpraca z nowym pracodawcą trwa w najlepsze. Wokalista wzbudził ogromny entuzjazm podczas ramówkowego wydarzenia, wcielając się na scenie w Zbigniewa Wodeckiego. Imprezę tę współprowadziła Nowakowska, która wcześniej sprawdziła się jako gospodyni wyborów Miss Supranational 2026. Pojawia się naturalne pytanie o ich kolejne wspólne projekty telewizyjne.

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Rafał Brzozowski podczas rozmowy z Moniką Tumińską z „Super Expressu” jasno stwierdził, że zmiana zawodowa z prezentera telewizji publicznej na etatowego piosenkarza w stacji komercyjnej stanowi dla niego potężne wyzwanie. Mimo to artysta docenia otrzymaną szansę i deklaruje pełne zaangażowanie w powierzone mu zadania, chcąc sprostać oczekiwaniom stacji.

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Sonda Brzozowski i Nowakowska zamiast Cichopek i Kurzajewskiego w "halo, tu polsat" - dobry pomysł? Jak najbardziej! Nie, lepiej po staremu! Nie mam zdania

"Na pewno jest to przeskok, tylko że w roli wokalisty. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że wcześniej głównie prowadziłem programy rozrywkowe, muzyczne, a tutaj [jestem - przyp. red.] jako wokalista i za tę szansę naprawdę dziękuję, bo Polsat się na mnie otworzył i ja staram się nie zawieść" - powiedział.

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Entuzjazm muzyka zdecydowanie opada, gdy pojawia się temat powrotu do konferansjerki. Dziennikarze zapytali go wprost o chęć poprowadzenia magazynu „halo, tu polsat” u boku Idy Nowakowskiej, z którą wiążą go przyjacielskie relacje. Brzozowski szczerze wyznał, że chociaż w czasach pracy dla TVP myślał o śniadaniówce, to organicznie nie znosi wczesnego wstawania. Zdecydowanie lepiej funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Świeżo upieczony mąż Heleny to klasyczny „nocny marek”, dlatego nie widzi się obecnie w realiach porannej telewizji.

"Chyba nie. Zresztą, nie wiem... Musiałbym porozmawiać ze stacją, bo ja kiedyś nawet miałem taką rozmowę, kiedy pracowałem jeszcze w telewizji publicznej, żeby ewentualnie jakiś format porobić. Ja po prostu nie lubię rano wstawać" - wyznał nam szczerze.

"Znaczy nie to, że jestem jakimś leniem, ale ja mam tak, że mi się umysł włącza po którejś godzinie po południu i jestem takim bardziej typem 'popołudniowym', nocnego marka. Nawet tak prowadziłem jakieś programy czy nagrywaliśmy rano... miały inną energię. Po południu była zupełnie inna energia, bo wchodziłem w taki luz, który mi absolutnie pasuje. Poza tym ja nie wiem, czy prowadzenie programu jest mi w tej chwili potrzebne" - dodał.