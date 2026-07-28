Pogrzeb Bonnie Tyler zobaczymy na telebimach! Uroczystości potrwają dwa dni

Bonnie Tyler odeszła 8 lipca 2026 roku w portugalskim szpitalu w Faro. Jej ostatnie tygodnie życia naznaczone były walką z powikłaniami po nagłym zabiegu operacyjnym jelit. Wiadomość o odejściu gwiazdy wstrząsnęła miłośnikami jej talentu w każdym zakątku globu. Obecnie rodzina artystki podała do informacji publicznej harmonogram ceremonii pogrzebowych.

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Pogrzeb Bonnie Tyler będzie miał charakter dwudniowy

Uroczystości żałobne upamiętniające Bonnie Tyler zaplanowano na sobotę, 15 sierpnia 2026 roku. Tego dnia trumna z ciałem uwielbianej artystki wyruszy w stronę jej rezydencji zlokalizowanej w Mumbles. Fani będą mieli szansę uczcić pamięć wokalistki, gromadząc się wzdłuż drogi, którą przejedzie kondukt żałobny.

Centralna część uroczystości odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia, dokładnie w południe w kościele św. Marii w Swansea. We wnętrzu świątyni znajdzie się przede wszystkim rodzina zmarłej oraz zaproszeni goście, choć przewidziano też ograniczoną pulę miejsc dla mieszkańców Mumbles i wielbicieli Bonnie Tyler. Z myślą o uczestnikach zgromadzonych na zewnątrz zainstalowane zostaną specjalne ekrany.

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Wydarzenie zostanie udostępnione online na żywo

Uroczystość będzie transmitowana na oficjalnej stronie internetowej bonnietyler.com. Nabożeństwo ma być przede wszystkim celebracją życia legendy muzyki

– oświadczyli bliscy zmarłej gwiazdy.

Po zakończeniu publicznej części pożegnania orszak przemieści się do Skewen, niewielkiej miejscowości, z której pochodziła Bonnie Tyler. Ostatnia część ceremonii odbędzie się z dala od obiektywów kamer, wyłącznie w towarzystwie najbliższej rodziny.

Ważna prośba bliskich artystki

Wraz z podaniem planu wydarzeń, bliscy zwrócili się do osób chcących upamiętnić piosenkarkę ze specjalną prośbą. Rodzina sugeruje, aby zamiast tradycyjnych wiązanek kwiatowych wesprzeć datkami organizacje charytatywne, z którymi gwiazda współpracowała przez lata. Wśród wyróżnionych instytucji wymieniono szpital dziecięcy Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales oraz fundację Cerebral Palsy Cymru.

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