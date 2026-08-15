Mistrzostwa Europy w Paryżu. Niesamowity rekord na 1500 metrów stylem dowolnym

Nowy król długich dystansów

Niemiecki zawodnik Johannes Liebmann zdobył złoty medal podczas pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. 19-latek czasem 14.26,79 ustanowił fenomenalny rekord świata na dystansie 1500 m stylem dowolnym. Jego osiągnięcie wprawiło w zdumienie zgromadzoną publiczność.

Walka o kolejne pozycje na podium toczyła się daleko za plecami zwycięzcy. Drugie miejsce zajął reprezentant Węgier Zalan Sarkany z wynikiem 14.39,45. Brązowy medal wywalczył natomiast rodak Liebmanna, Oliver Klement, notując czas 14.40,64.

Poprzedni rekord należał do Amerykanina?

Wynik uzyskany przez Liebmanna oznacza detronizację poprzedniego rekordzisty na tym dystansie. Wcześniejszy najlepszy czas globu należał do Amerykanina Bobby'ego Finke. Pływak ten zdołał uzyskać wynik 14.30,67 podczas igrzysk olimpijskich rozegranych w 2024 roku.

Młody Niemiec udowodnił, że jest w znakomitej dyspozycji podczas obecnych zawodów we Francji. Wcześniej podczas tych samych mistrzostw wywalczył również złoty krążek w rywalizacji na 800 m kraulem. Zaledwie 19-letni zawodnik rośnie na jedną z największych gwiazd światowego pływania.