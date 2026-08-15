Ekstraklasa. Wieczysta Kraków pokonuje Piast Gliwice po szalonym meczu

Hat-trick Christensena dla Wieczystej

Mecz w Gliwicach dostarczył kibicom wielu emocji, a prawdziwym bohaterem spotkania okazał się Tobias Christensen. Zawodnik Wieczystej Kraków zdobył trzy bramki, otwierając wynik meczu już w 6. minucie po strzale głową. Goście z Krakowa dominowali na boisku, co potwierdzili w drugiej połowie, powiększając prowadzenie.

W 62. minucie Christensen podwyższył na 2:0, a chwilę później, w 64. minucie, na listę strzelców wpisał się Miki Villar. Hat-trick Christensena został skompletowany w 72. minucie, dając Wieczystej przewagę czterech bramek. Wydawało się, że losy meczu są już ostatecznie rozstrzygnięte.

Szalona końcówka Piasta Gliwice

Gdy wydawało się, że Wieczysta odniesie wysokie zwycięstwo, piłkarze Piasta Gliwice zdołali odpowiedzieć w końcowych minutach spotkania. W 87. minucie pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Oliwier Maziarz, dając sygnał do ataku. W regulaminowym czasie gry, po strzale głową, na 2:4 trafił Jakub Czerwiński.

To nie był jednak koniec emocji. W drugiej minucie doliczonego czasu gry wynik na 3:4 ustalił Leandro Sanca. Mimo pogoni w końcówce, Piastowi nie udało się wyrównać. Spotkanie sędziował Mateusz Jenda, a z trybun obejrzało je 4 375 widzów. Żółtą kartkę otrzymał zawodnik gości, Matus Vojtko.