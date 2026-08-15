Jamal Musiala stracił przytomność w meczu Bayernu. Upał pokonał gwiazdę zespołu

Do przerwy monachijczycy wygrywali 1:0 po celnym strzale Luisa Diaza. Chwilę po zmianie stron do wyrównania doprowadził zawodnik RB Lipsk, Brajan Gruda. Bayern szybko odpowiedział na ten cios, a kolejne bramki dla mistrzów kraju zdobyli Nathaniel Brown i Jamal Musiala.

To właśnie ten ostatni zawodnik przeżył w końcówce dramatyczne chwile. W 86. minucie meczu 23-latek bezwładnie upadł na trawę i musiał opuścić boisko. Zmienił go Bara Ndiaye. Dziennikarze „Bilda” podali, że sportowiec na moment stracił przytomność przez upał sięgający około 33 stopni Celsjusza.

Wrocław został w tym czasie zdominowany przez zagorzałych fanów Manchesteru United i Milanu. Legendarni gracze obu wielkich klubów spotkali się z kibicami na specjalnie przygotowanej scenie.

Niemiec to jedna z absolutnie największych gwiazd bawarskiej drużyny. W stroju Bayernu zaliczył dotąd 231 oficjalnych występów, notując na swoim koncie 69 zdobytych bramek i 45 asyst.

Monachijczycy oficjalnie zainaugurują rozgrywki 22 sierpnia. W spotkaniu o prestiżowy Superpuchar Niemiec zmierzą się z Borussią Dortmund.

Jamal Musiala, Münih'te RB Leipzig'e karşı oynanan Telekom Cup maçında 33 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle bayıldı. pic.twitter.com/eMIIcJOhAp— Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) August 15, 2026

Fani Manchesteru United i AC Milanu na ulicach Wrocławia

Wyjątkowy zlot sympatyków zagranicznych potęg piłkarskich został uwieczniony na wielu pamiątkowych fotografiach prosto ze stolicy Dolnego Śląska.