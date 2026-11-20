Natasza Urbańska gwiazdą wieczoru w "The Voice of Poland". Uczestnicy zaśpiewają musicalowe hity

Najbliższe wydanie programu "The Voice of Poland" dostarczy wielkich emocji zarówno widzom przed telewizorami, jak i samym jurorom. Tym razem wokaliści biorący udział w show zmierzą się z piosenkami musicalowymi, które są wyjątkowo bliskie oceniającym ich występy gwiazdom. Na muzycznej scenie jako gość specjalny zaprezentuje się Natasza Urbańska, znana jako ikona teatru muzycznego oraz była trenerka w "The Voice Kids".

Publiczność będzie miała okazję przypomnieć sobie najsłynniejsze światowe hity z musicali, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Wśród wykonywanych na scenie utworów znajdzie się nagrodzona Oscarem piosenka "Shallow" z filmu "A Star is Born", a także kompozycja "City of Stars" pochodząca z "La La Land" oraz znana z produkcji "Moulin Rouge" wersja przeboju "Your Song".

Tomson i Anna Karwan wspominają musical "Metro"

Wyjątkowe poruszenie w szeregach trenerskich wywoła zaprezentowanie przez uczestników utworu "Litania" ze słynnego musicalu "Metro". To dzieło jest bezpośrednio powiązane z Nataszą Urbańską, która przez lata wcielała się w nim w jedną z głównych postaci, a współtwórcą tego kultowego widowiska jest jej mąż, Janusz Józefowicz. Jak wyszło na jaw, wielkim miłośnikiem "Metra" jest także zasiadający w fotelu jurora Tomson.

Ten polski musical we wczesnych latach 90. osiągnął światowy poziom – mówi Tomson. – To dzięki dwóm Januszom: Stokłosie i Józefowiczowi. Do tej pory często do niego wracam – dodaje.

Ogromną sympatią tę legendarną polską produkcję darzy również Anna Karwan, która w obecnej edycji opiekuje się uczestnikami w ramach "The Voice Comeback Stage Powered by Orange".

Ogromne wrażenie robiły na mnie utwory z tego musicalu - "Litania", "Szyba" czy "Na strunach szyn" – wspomina.

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Michał Szpak o swoich ulubionych musicalach w "The Voice of Poland"

Tematyka musicalowa odgrywa ważną rolę także w życiu Michała Szpaka, który aktualnie trenuje swoich wokalistów przed sobotnim występem na żywo. Artysta przyznał otwarcie, że od bardzo dawna interesują go kompozycje wyróżniające się mocno teatralnym klimatem, a jako główny przykład podał słynny utwór pochodzący z widowiska "Upiór w operze".

"The Phantom of the Opera" z "Upiora w operze" fascynuje mnie od lat – przyznaje Szpak. – Połączenie mroku, namiętności i wokalnej potęgi - to muzyka, w której mogę odnaleźć swoją teatralną naturę – dodaje.

Juror wymienił również tytuł kompozycji, która wywołuje u niego zupełnie odmienne, bardziej intymne emocje. Chodzi o popularny przebój pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do animacji "Król Lew".

Są piosenki, przy których można zdjąć zbroję – "Can You Feel The Love Tonight" Eltona Johna jest dla mnie jedną z nich – kończy wokalista.

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Ula Kozielska i Axel Feige z "Comeback Stage" wystąpią w "The Voice of Poland". Kiedy oglądać?

Podczas tego wyjątkowego wieczoru na scenie pojawią się również gościnnie wokaliści, którzy swoim uporem wywalczyli już pewny awans do półfinału. Będą to Ula Kozielska oraz Axel Feige z internetowego formatu "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", którzy pod czujnym okiem Anny Karwan przygotowali specjalny duet musicalowy.

Najnowszy odcinek programu "The Voice of Poland", w którym gościnnie pojawi się Natasza Urbańska, zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP2.

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