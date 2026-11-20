W meczu Ekstraklasy siatkarek zespół Sokoła Hagric Mogilno pokonał #VolleyWrocław 3:2. Rywalizacja zakończyła się w pięciu setach z wynikiem 19:25, 25:21, 25:23, 19:25 oraz 6:15 z perspektywy wrocławskiej drużyny.
Składy drużyn
#VolleyWrocław: Maja Malczewska, Karolina Hochołowska, Mariia Kaplanska, Natalia Dróżdż, Ana Bjelica, Antonina Stautz - Julia Mazur (libero) – Joanna Garncarz.
Sokół Hagric Mogilno: Karolina Drużkowska, Aleksandra Stachowicz, Melis Durul, Aleksandra Cygan, Zofia Ejsmont, Sandra Świętoń - Magda Kubas (libero) – Natalia Pajdak (libero), Regla Martinez Ortiz, Nadia Grochowska, Barbara Zakościelna.