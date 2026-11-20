Jordan Loyd poprowadził Anadolu Efes Stambuł do zwycięstwa nad LDLC ASVEL Villeurbanne 107:81 w meczu trzynastej kolejki Euroligi koszykarzy. Reprezentant Polski zdobył w tym spotkaniu 20 punktów.

Naturalizowany Amerykanin spędził na parkiecie 26 minut. W tym czasie trafił pięć z dziewięciu rzutów zza linii 6,75 metra, jeden z dwóch rzutów za dwa punkty oraz wykorzystał wszystkie trzy rzuty wolne. Jego dorobek uzupełniły cztery zbiórki, dwie asysty, jeden przechwyt i jedna strata, co przełożyło się na drugi w zespole wskaźnik efektywności na poziomie 21.

Wkład Strazela i sytuacja w tabeli

Tyle samo punktów dla zwycięskiej drużyny rzucił Francuz Matthew Strazel. Zanotował on jednak wyższy wskaźnik efektywności wynoszący 25, na co wpływ miało sześć asyst i lepsza skuteczność rzutowa.

Zespół Anadolu Efes z bilansem sześciu zwycięstw i siedmiu porażek zajmuje czternaste miejsce w dwudziestozespołowej tabeli Euroligi. Liderem rozgrywek jest Valencia Basket, która legitymuje się bilansem dziesięciu wygranych i trzech przegranych.