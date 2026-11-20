Eurowizja 2027 - co wiadomo?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w nadmorskim Burgas w Bułgarii, która po raz pierwszy zorganizuje imprezę po wygranej Dary z utworem "Bangaranga" w Wiedniu. Koncerty zaplanowano w hali Arena Burgas: półfinały odbędą się 11 i 13 maja, a wielki finał 15 maja.

Udział potwierdziło 36 państw, w tym Polska. Wielką sensacją jest historyczny debiut Kanady oraz powrót Macedonii Północnej, natomiast z udziału zrezygnowały Czechy (decyzje Hiszpanii i Słowenii zapadną do grudnia). Wprowadzono też ważną zmianę w regulaminie - od 2027 roku na scenie wystąpią wyłącznie pełnoletni artyści.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2027 - to wiemy

Nabór do polskich preselekcji na Eurowizję 2027 w Burgas zakończył się 15 listopada 2026 roku. Do końca miesiąca komisja powołana przez TVP oceni zgłoszone piosenki i wyłoni maksymalnie 20 uczestników, którzy 17 grudnia wezmą udział w przesłuchaniach na żywo. Na ich podstawie do finału trafi od 7 do 10 utworów (TVP może też przyznać maksymalnie 3 tzw. karty uczestnictwa). Oficjalną stawkę finalistów oraz szczegóły koncertu poznamy najpóźniej 22 grudnia.

Finał preselekcji odbędzie się na żywo w styczniu lub w pierwszej połowie lutego 2027 roku w Warszawie, a reprezentanta Polski w 100 procentach wybiorą widzowie w głosowaniu.

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Iza Płóciennik walczy o Eurowizję 2027

Izabela Płóciennik to polska wokalistka, która zdobyła popularność w 15. edycji "The Voice of Poland". Pochodzi z muzycznej rodziny spod Kalisza, choć nie ma wykształcenia muzycznego. Przez dziewięć lat występowała w luksusowych hotelach za granicą, m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie poznała swojego męża - pochodzącego z Indii Eritikesa Kato. W programie TVP zachwyciła trenerów na przesłuchaniach w ciemno utworem "Za późno" Kayah i dotarła do odcinków na żywo w drużynie Lanberry.

Jak się okazuje, Iza Płóciennik postanowiła walczyć o awans do preselekcji na Eurowizję 2027. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych - zgłosiła piosenkę i dumnie ją prezentuje.

Utwór "Blame It On Me" stworzył międzynarodowy zespół autorów - Kjetil Mørland (reprezentant Norwegii na Eurowizji 2015 z duetem Debrah Scarlett, 8. miejsce w finale), doświadczony brytyjski producent Paul Meehan (współpracujący m.in. z Cher, One Direction i Little Mix) oraz Nicola Roberts i Craig Colton. Piosenka to pełna emocji, łącząca subtelność z siłą opowieść o miłości i odwadze.