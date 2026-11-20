W piątkowym meczu piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał na własnym stadionie Koronę Kielce 2:0. Obie bramki w tym spotkaniu zdobył Andreas Katsantonis. Mecz na trybunach oglądało 4 502 widzów, a sędzią głównym był Karol Arys ze Szczecina.

Gliwiczanie dominują od początku. Rzut karny dla gospodarzy

Od pierwszego gwizdka sędziego to gospodarze zdominowali grę, wyprowadzając zdecydowane ataki. Xavier Dziekoński musiał wykazać się umiejętnościami już w 12. minucie po groźnym uderzeniu Katsantonisa. Groźnie pod bramką gości było także w 24. minucie, kiedy po zagraniu Hugo Vallejo dwóch zawodników Piasta niemal wepchnęło piłkę do siatki.

Wynik spotkania został otwarty w 38. minucie po nietypowej sytuacji. Najpierw Konrad Matuszewski dotknął piłki ręką w polu karnym, jednak sędzia nie przerwał gry. Chwilę później po kontrze Korony Quentin Boisgard sfaulował przeciwnika i otrzymał żółtą kartkę. Arbiter jednak cofnął tę karę po interwencji systemu VAR i podyktował rzut karny za wcześniejsze zagranie ręką. Katsantonis pewnie zamienił jedenastkę na gola.

Katsantonis ustala wynik. Kielczanie bez gola

Początek drugiej połowy mógł przynieść wyrównanie. W 47. minucie efektowny strzał z osiemnastu metrów oddał Camilo Mena, ale bramkarz Piasta skutecznie interweniował. Gospodarze odpowiedzieli w 59. minucie. Vallejo wyłożył piłkę z lewego skrzydła przed pole karne do Katsantonisa, który precyzyjnym strzałem zdobył swoją drugą bramkę.

Mimo dwubramkowego prowadzenia Piasta to kielczanie uzyskali w końcówce zdecydowaną przewagę. Nie zdołali jednak zmienić rezultatu i mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy.

Składy i statystyki

Bramki: 1:0 Andreas Katsantonis (38-karny), 2:0 Andreas Katsantonis (59).

Żółte kartki - Piast Gliwice: Oskar Leśniak, Ivan Lima, Jakub Lewicki, Oliwier Maziarz.

Żółte kartki - Korona Kielce: Norbert Barczak, Camilo Mena.

Piast Gliwice: Domen Gril - Emmanuel Twumasi, Juande Rivas, Francisco Sierralta, Jakub Lewicki - Hugo Vallejo, Quentin Boisgard (63. Jakub Łabojko), Oskar Leśniak (73. Oliwier Maziarz), Ivan Lima (46. Szczepan Mucha) - Andreas Katsantonis (63. Samuel Ntamack), Leandro Sanca (80. Jorge Felix).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Hubert Zwoźny (46. Norbert Barczak), Slobodan Rubezić, Bartłomiej Smolarczyk, Konrad Matuszewski (88. Stjepan Davidović) - Wiktor Długosz (30. Camilo Mena), Patrik Hellebrand, Martin Remacle, Kamil Jakubczyk (61. Nono), Dawid Błanik - Mariusz Stępiński (61. Daniel Bąk).