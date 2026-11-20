QUIZ. Najlepsi skoczkowie ostatnich dekad. Dopasuj zawodnika do kraju: Hannavald, Ahonen, Prevc i inni Pytanie 1 z 20 Sven Hannavald to reprezentant: Niemiec Francji Norwegii Następne pytanie

Inauguracyjny dzień nowego sezonu okazał się niezwykle intensywny dla uczestników zmagań w Lillehammer. Już o godzinie 8:30 na obiekcie zameldowały się skoczkinie, by przeprowadzić oficjalne treningi oraz kwalifikacje przed sobotnimi zawodami. Od godziny 12:00 identyczny harmonogram realizowali skoczkowie. W pierwszej ocenianej próbie cyklu Pucharu Świata 2026/2027 ze znakomitej strony pokazał się Kacper Tomasiak, który wywalczył w kwalifikacjach czwarte miejsce. Tym samym w naturalny sposób wyrósł na lidera polskiej kadry przed wieczornym konkursem drużyn mieszanych, choć nasza reprezentacja i tak nie miała w nim realnych szans na nawiązanie równorzędnej walki z najlepszymi.

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Polskie skoki narciarskie od dłuższego czasu borykają się z brakiem zawodniczek prezentujących światowy poziom, a systematyczne postępy Anny Twardosz nie są w stanie odwrócić tej tendencji. Zaledwie przed miesiącem, przy okazji finałowych zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal, nasza kadra w ogóle nie zgłosiła drużyny do rywalizacji mikstów. Podczas zimowej inauguracji jako druga reprezentantka Polski wystąpiła wznawiająca starty Kamila Karpiel, która w 2022 roku zawiesiła karierę na trzy lata. Biorąc pod uwagę również słabszą dyspozycję pozostałych naszych skoczków we wcześniejszych piątkowych seriach w Lillehammer, jedynym realnym zadaniem na ten konkurs było wywalczenie awansu do finałowej ósemki.

Plan minimum udało się zrealizować, chociaż po otwierających próbach w wykonaniu Twardosz (103,5 m), Macieja Kota (123 m) oraz Karpiel (95,5 m) polska drużyna plasowała się dopiero na dziewiątej lokacie. W decydującej grupie pierwszej serii Kacper Tomasiak poszybował jednak na odległość 124,5 metra i zapewnił kadrze awans do finału z siódmego miejsca. Zadanie ułatwili mu zresztą bezpośredni konkurenci z Chin oraz Włoch, którzy uzyskali rezultaty gorsze odpowiednio o ponad 40 i 20 metrów.

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W ostatecznym rozrachunku reprezentacja Polski utrzymała właśnie siódmą lokatę, wyprzedzając ekipę Włoch o prawie 130 punktów. Różnice dzielące Biało-Czerwonych od wyżej sklasyfikowanych zespołów okazały się jednak równie przytłaczające. Nasza strata wyniosła 125 punktów do szóstej Finlandii oraz aż 217 punktów do trzeciej Austrii, natomiast do triumfujących Norwegów Polacy stracili przeszło 330 punktów.

Reprezentanci gospodarzy, skaczący w zestawieniu Gyda Westvold Hansen, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal oraz Marius Lindvik, odnieśli w tym konkursie bezdyskusyjne zwycięstwo. Prowadzili nieprzerwanie od samego początku aż do ostatniej grupy, a na finiszu Norwegowie wyprzedzili drugą w klasyfikacji Japonię o 61,1 punktu! Z kolei trzecia na podium drużyna Austrii zanotowała do triumfatorów stratę sięgającą niemal 119 punktów. Ponadto Lindvik i Sundal uzyskali najwyższe indywidualne wyniki punktowe, natomiast Gyda Westvold Hansen okazała się bezkonkurencyjna w gronie pań.

Na sobotę zaplanowano pierwsze w nowej kampanii zmagania indywidualne. Piątkowe kwalifikacje z powodzeniem przeszła 35. w stawce kobiet Anna Twardosz, a po stronie męskiej prawo startu wywalczyli Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Sztuka ta nie udała się pozostałym Polakom, ponieważ Paweł Wąsek zajął dopiero 56. lokatę, a Klemens Joniak uplasował się na 57. pozycji. Sobotni konkurs pań ruszy o godzinie 14:35, natomiast rywalizacja mężczyzn rozpocznie się o 16:50.