Natasza Urbańska ponownie w „The Voice of Poland”. Gwiazda wystąpi w innej roli

Najbliższy odcinek emitowany na żywo przyniesie widzom sporą niespodziankę. W programie „The Voice of Poland” ponownie zagości Natasza Urbańska, która tym razem zrezygnuje z oceniania wokalnych zmagań uczestników. Zamiast tego wokalistka wyjdzie na scenę w charakterze gościa specjalnego, aby zaprezentować publiczności wyjątkowe widowisko.

Fani liczący na jej obecność w składzie jurorskim zobaczą artystkę w zupełnie nowym zadaniu, co zwiastuje wieczór pełen wielkich emocji.

Telewidzowie kojarzą obecność Nataszy Urbańskiej przede wszystkim z formatu „The Voice Kids”. Piosenkarka zajmowała tam słynny czerwony fotel podczas siódmej oraz ósmej odsłony show, doprowadzając do końcowego triumfu swoją podopieczną, Michell Siwek. W 2024 roku na tym stanowisku zastąpił ją producent muzyczny Tribbs.

Obecnie wokalistka powraca do muzycznego cyklu, jednak z zupełnie innymi zadaniami. Zamiast udzielać wskazówek debiutantom, sama wyjdzie w światła jupiterów, by zaśpiewać przed zgromadzoną na żywo widownią oraz jurorami głównej odsłony programu.

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Natasza Urbańska komentuje swój powrót do programu TVP

Piosenkarka otwarcie przyznaje, że ponowna wizyta na planie zdjęciowym wywołuje u niej silne poruszenie i przywołuje doskonałe wspomnienia związane z tym telewizyjnym cyklem.

„Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie” – mówi Natasza Urbańska. „Mam z tym programem piękne wspomnienia, bo miałam okazję być częścią niego jako trenerka, towarzyszyć uczestnikom w ich muzycznej drodze i dzielić się doświadczeniem” – kontynuuje.

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Musicalowe show Nataszy Urbańskiej w ćwierćfinale „The Voice of Poland”

Co dokładnie zobaczą fani przed telewizorami? Podczas nadchodzącej emisji Natasza Urbańska postawi na klimat musicalowy, w którym połączy wokal, choreografię oraz grę aktorską. Według zapowiedzi samej gwiazdy, zgromadzona publiczność może liczyć na pełne magii i doskonałej rozrywki widowisko.

„To wspaniałe móc znów znaleźć się w miejscu, w którym muzyka jest najważniejsza, ale tym razem stanąć po drugiej stronie i dać publiczności trochę magii, emocji i dobrej zabawy” – zapowiada podekscytowana artystka. „Już nie mogę się doczekać” – dodaje.

Emisja ćwierćfinału „The Voice of Poland” z gościnnym występem Nataszy Urbańskiej odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 listopada, o godzinie 20:30 na antenie TVP2. Podczas tego odcinka wokaliści rywalizujący o awans do półfinału wezmą na warsztat najpopularniejsze utwory ze znanych musicali.