Wiadomość o odejściu Andrzeja Arciszewskiego opublikował na swoim facebookowym profilu portal dubbing.pl. Artysta zmarł w piątek 20 listopada 2026 roku nad ranem. Przez lata swojej kariery zawodowej był silnie związany ze sceną teatralną oraz branżą dubbingową. Przez długi czas pracował jako lalkarz i aktor w stołecznym Teatrze Baj, ale to właśnie kreacje głosowe przyniosły mu ogromną sympatię polskiej publiczności.

Andrzej Arciszewski i jego kultowe role dubbingowe

Dorobek zmarłego aktora obejmuje kreacje, które na stałe zapisały się w pamięci fanów klasycznych filmów animowanych. Dla wielu widzów są to najważniejsze produkcje z okresu dzieciństwa. Andrzej Arciszewski użyczył swojego głosu takim postaciom jak król Louie w „Księdze dżungli”, pies Astro w „Jetsonach” czy Toadie z serialu „Gumisie”.

Redakcja portalu dubbing.pl zamieściła na Facebooku poruszające pożegnanie artysty. Twórcy wpisu podkreślili wyjątkowe znaczenie pracy aktorów dubbingowych, których głosy towarzyszą odbiorcom nawet po śmierci samych wykonawców.

11

Odszedł kolejny Artysta, którego głos pozostanie z nami na zawsze. Bo choć aktorzy odchodzą, stworzone przez nich postacie wciąż żyją w naszych wspomnieniach.

Choroba Andrzeja Arciszewskiego. Bliscy prosili o modlitwę

Pierwsze niepokojące sygnały dotyczące kondycji zdrowotnej 75-letniego artysty napłynęły pod koniec października. Według informacji przypomnianych przez serwis polscylektorzy.pl, aktor znalazł się wtedy na oddziale onkologicznym. Wówczas na łamach profilu dubbing.pl ukazała się prośba o wsparcie duchowe, a autorzy komunikatu otwarcie przyznawali, że stan Andrzeja Arciszewskiego jest bardzo ciężki.

Wylądował w szpitalu na onkologii z rozwalonymi nerkami. Powiem, że nie jest z nim dobrze. Mam małą prośbę do Was - jeżeli jeszcze będziecie się modlić za Waszych zmarłych, co odeszli, prześlijcie malutką modlitwę na górze wyjątkowo za żywych tj. za Andrzeja. Niech tam na górze jeszcze czuwają nad nim i niech św. Piotr jeszcze nie dopisuje tego nazwiska do swego rejestru. Po prostu wspomóżcie go duchowo. To wspaniały aktor i jeszcze wspaniały człowiek. Bądźcie z nim swymi myślami. Niech wie, że nie jest sam

Z takim apelem zwracali się do fanów bliscy aktora jeszcze 31 października.

Pomimo ogromnych nadziei rodziny oraz próśb o duchowe wsparcie, w piątek 20 listopada nadeszła informacja o śmierci 75-letniego Andrzeja Arciszewskiego. Głos zmarłego artysty zostanie jednak na zawsze w kultowych produkcjach, które przez dekady dostarczały wzruszeń i rozrywki kolejnym pokoleniom Polaków.

Czytaj też: Wdowa po Jackowskim apeluje do Ani Wyszkoni: "Oddaj moim dzieciom pieniądze!"