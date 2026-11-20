W 2023 roku Dorota Wellman udzieliła słynnego wywiadu serwisowi Viva.pl. Ceniona za bezpośrednie podejście do ważnych tematów dziennikarka powiedziała wtedy wprost: "wstydzę się za Polskę", co szybko obiegło media społecznościowe. Miała na myśli kwestię opieki zdrowotnej gwarantowanej dzieciom w naszym kraju. Teraz Wellman wróciła do tematu i dalej nie ukrywa swojego oburzenia.

Dorota Wellman: "dalej się wstydzę". Dziennikarka wprost o wsparciu dla chorych dzieci

W ponownym wywiadzie dla Viva.pl popularna twarz TVN-u nie ukrywa, że dalej jest jej wstyd za Polskę w kwestii zdrowia najmłodszych. Dorota Wellman ocenia zbiórki na rzecz specjalistycznego leczenia dzieci z poważnymi chorobami jako konieczność, ponieważ brakuje odpowiedniej reakcji państwa w sytuacji życia lub śmierci.

Dzisiaj zbieraliśmy 16 milionów na 9-letniego Antka, który jest chory na dystrofię mięśni. I żeby przeżył, potrzeba jest naprawdę ogromnej sumy - powiedziała Wellman. - Państwo w ogóle nie interesuje się takimi dziećmi, czyli nie interesuje się własnymi obywatelami, przyszłością tego kraju. Te zbiórki są koniecznością, bo inaczej skazujemy Antka, lat 9, na śmierć. Ja się na pewno tej zbiórki dołożę, bo nie będę się dokładać do śmierci dzieci - dodała.

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"Rozwiązanie, którym nikt się nie zajmuje"

Dorota Wellman nie wycofała się ze swoich słów i ponownie zauważyła, że odpowiedzialność za tak poważne kwestie spada na poruszonych losem dzieci obywateli. Często skala wsparcia jest tak szeroka, że z nawet najmniejszych cegiełek udaje się zebrać potrzebne kwoty na fachowe, nowoczesne leczenie. Czy istnieje inne rozwiązanie? Prezenterka stwierdziła, że możliwości istnieją, jednak od lat brakuje zaangażowania ze strony władz.

Powinniśmy utworzyć fundusz, który będzie służył temu, aby dzieci otrzymywały pomoc i otrzymywały terapię dedykowaną. Na przykład w Stanach Zjednoczonych lub w Dubaju, jak w wypadku Antka. Jest to terapia, która uratuje mu życie. Na to jest rozwiązanie, tylko nikt się tym nie zajmuje - podsumowała dziennikarka.

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