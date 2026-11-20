W meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup, polskie tenisistki remisują we Włocławku ze Szwedkami 1:1. Martyna Kubka pokonała Caijsę Wildę Hennemann 7:5, 6:1. W pierwszym starciu Gina Feistel przegrała z Kajsą Rinaldo Persson 4:6, 2:6.

Brak pięciu czołowych zawodniczek. Kubka liderką kadry.

W reprezentacji Polski zabrakło pięciu najwyżej notowanych tenisistek: Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdy Linette, Magdaleny Fręch oraz Katarzyny Kawy. Pod ich nieobecność liderką zespołu została zajmująca 144. miejsce w rankingu Kubka. Gina Feistel znajduje się na 279. pozycji na liście WTA. W składzie reprezentacji Polski znalazły się również Linda Klimovicova i Weronika Falkowska.

Kajsa Rinaldo Persson jest najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką ze Szwecji, zajmując 228. miejsce. Na sobotę zaplanowano spotkanie deblowe oraz jeden lub dwa mecze singlowe. Zwycięska drużyna zagra w kwietniu 2027 roku o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.