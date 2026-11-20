Polskie tenisistki remisują we Włocławku ze Szwedkami 1:1 w meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. Wyrównujący punkt dla gospodarzy zdobyła Martyna Kubka, wygrywając z Caijsą Wildą Hennemann 7:5, 6:1.

W pierwszym pojedynku na korcie pojawiła się Gina Feistel. Polka plasująca się na 279. miejscu listy WTA uległa Kajsie Rinaldo Persson 4:6, 2:6. Przeciwniczka, zajmująca 228. pozycję, to najwyżej notowana szwedzka tenisistka.

Nieobecność liderek. Decydujące mecze w sobotę

Polska drużyna rywalizuje we Włocławku w osłabieniu. Z różnych przyczyn poza składem znalazło się aż pięć najwyżej notowanych zawodniczek: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. Wobec tych absencji rolę liderki przejęła 144. w rankingu Kubka, a kadrę uzupełniają Linda Klimovicova i Weronika Falkowska.

Losy spotkania rozstrzygną się w sobotę. Na ten dzień zaplanowano spotkanie deblowe oraz jeden lub dwa pojedynki singlowe. Zwyciężczynie rywalizacji w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.