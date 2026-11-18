Afromental to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na polskiej scenie muzycznej, słynący z energetycznych występów i unikalnego połączenia rocka, funku i hip-hopu. Od pewnego czasu fani z utęsknieniem czekają na ich powrót, zwłaszcza że członkowie zespołu są niezwykle aktywni w mediach i w branży, choć głównie w ramach solowych przedsięwzięć lub jako osobowości telewizyjne.

Afromental - hit za hitem. Kiedy zakończyli działalność?

Założony w 2004 roku zespół z Olsztyna szybko rozkręcił swoją ogólnopolską karierę. Po wydaniu debiutanckiego krążka Afromental wzięli udział w festiwalu Top Trendy 2007 i preselekcjach do Eurowizji 2008, a albumy "Playing with pop" i "The B.O.M.B." - zawierające największe przeboje - pokryły się złotem za wysoką sprzedaż. W 2017 roku muzycy ogłosili, że z grupy odchodzą wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski i perkusista Grzegorz Dziamka. Ostatni krążek Afromentalu ukazał się w 2019 roku, a jedyne zjednoczenie pełnego składu nastąpiło pięć lat później, na zamknięcie jubileuszowej trasy koncertowej.

Tomson i Baron o powrocie zespołu w pełnym składzie

Czy są szanse na ponowne zejście się muzyków? W rozmowie z serwisem "Plotek" Tomson i Baron przyznali, że jest to jak najbardziej możliwe. Muzycy stale utrzymują ze sobą kontakt i pomimo indywidualnych projektów - nie doszło do konfliktów.

Ja z Łozikiem jesteśmy w kontakcie cały czas. My załatwiamy teraz jeszcze różne inne sprawy razem, bo mamy kilka rzeczy, które zrobiliśmy i aktualnie jesteśmy w kontakcie. Tu się nigdy nie rozdzieliliśmy emocjonalnie. Nigdy między nami nie było jakiejś ściany. Każdy chciał zrobić swoje i zrobił swoje - powiedział Tomson.

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"Sentymentalnie jesteśmy blisko"

Być może wznowienie działalności przez Afromental w dawnym składzie to tylko kwestia czasu. Jak mówi Baron, wraz z kolegami z zespołu czują sentyment i z racji zjednoczenia przy okazji trasy w 2024 roku - taką samą decyzję teraz będzie łatwiej podjąć.

Im będziemy starsi, tym nam będzie łatwiej podjąć taką decyzję, bo mieliśmy już reunion. Tak że tak, sentymentalnie jesteśmy blisko - skwitował Baron.

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