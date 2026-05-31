Tego nowa jurorka "Top Model" będzie oczekiwać od uczestników. Duże wymagania?

15. edycja "Top Model" przyniesie wiele zmian. Z formatem TVN-u pożegnał się Michał Piróg, który przez ostatnie lata spełniał się w roli prowadzącego, mającego możliwość przywrócenia jednego uczestnika. Teraz jego miejsce zajęła była zwyciężczyni i laureatka pierwszego Złotego Biletu, Klaudia El Dursi.

Drugą zmianą jest szersze grono jurorów. Wraz z Joanną Krupą, Marcinem Tyszką, Katarzyną Sokołowską i Dawidem Wolińskim za stołem jurorskim zasiądzie Ewelina Gralak - kreatorka wizerunku, stylistka, pasjonatka mody, która od lat związana jest z polską i międzynarodową branżą fashion.

Marcin Tyszka o największej metamorfozie w historii "Top Model" | WYWIAD

Ewelina Gralak jurorką "Top Model". Takich uczestników szuka

W sobotę 30 maja na Krakowskim Przedmieściu odbył się pierwszy w historii programu otwarty casting do "Top Model". Z tej okazji Ewelina Gralak odpowiedziała na kilka pytań. Przyznała, że na castingu liczy się przede wszystkim "dobra energia", ale ona nie wystarczy. Jako jurorka szukać będzie bowiem osób, które:

są wyjątkowe i robią wrażenie "wow" - powiedziała.

Wygląda zatem na to, że osoby o typowo komercyjnej urodzie mogą mieć w tym roku nieco trudniej. Ewelina Gralak powiedziała również, że w branży modowej przetrwają tylko ci, którzy "są pracowici i mają twardy tyłek", zatem uczestnicy 15. edycji "Top Model" będą musieli mieć też mocne charaktery.

PRZECZYTAJ TEŻ: Otwarty casting do "Top Model". Klaudia El Dursi zachwyca w srebrnym kombinezonie, Joanna Krupa jak oliwka - ZDJĘCIA

Ewelina Gralak - kim jest nowa jurorka "Top Model"?

Ewelina Gralak to kreatorka wizerunku, stylistka, pasjonatka mody, która przez lata robiła karierę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracowała przy pokazach Givenchy, tworzyła sesje dla "Elle", "Vogue Polska", "Harper's Bazaar" i "GQ", współtworzyła wizerunek marek takich jak MISBHV, local heroes czy La Mania, a także zajmowała się sztuką wizualną, w tym również w branży muzycznej. Odpowiadała za komunikację wizualną, stylizacje okładek albumów i teledysków dla artystów takich jak Oki, Quebonafide, Margaret, PRO8L3M, Young Leosia, Dziarma, Hey, OIO czy Tommy Cash.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kreacja Małgorzaty Rozenek wywołała BURZĘ. "Ciary żenady", stylistka nie ma litości

"Top Model" - kiedy startuje 15. edycja?

Dokładna data premiery 15. edycji "Top Model" nie jest jeszcze znana, ale śmiało możemy założyć, że program wróci na antenę TVN-u jak co roku - na przełomie sierpnia i września.