Otwarty casting do "Top Model". Klaudia El Dursi zachwyca w srebrnym kombinezonie, Joanna Krupa jak oliwka - ZDJĘCIA

2026-05-30 18:51

"Top Model" wróci z 15. edycją już tej jesieni i czekają nas zmiany. Michał Piróg odszedł z programu, jego miejsce zajęła była zwyciężczyni, Klaudia El Dursi, a w jury zasiądzie nowa jurorka. Po raz pierwszy w historii programu odbył się też otwarty casting, na którym zjawiły się wszystkie najważniejsze gwiazdy formatu.

"Top Model" wraca po raz 15 i przynosi ze sobą zmiany. Jedną z nich jest pierwszy w historii formatu otwarty casting, który odbywa się dziś (30 maja) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zgłosić się może każdy, a gwiazdy związane z show, w tym była zwyciężczyni Katarzyna Szklarczyk, wyłaniają z tłumu własnych kandydatów na modeli i modelki, a następnie prezentują ich jurorom. "Jest to dla nas wielki zaszczyt" - przyznała zwyciężczyni 7. edycji "Top Model".

Klaudia El Dursi i Joanna Krupa w pięknych kreacjach

W 15. edycji z programem pożegnał się Michał Piróg, który przez ostatnie lata pełnił funkcję prowadzącego. Jego miejsce zajmie pierwsza laureatka Złotego Biletu i zwyciężczyni "Top Model" Klaudia El Dursi.

Mam nadzieję, że będę mamą czyjegoś cudownego sukcesu. Głęboko na to liczę i będę dla nich przede wszystkim ogromnym wsparciem i taką osobą, do której mogą przyjść. Zawsze ich wysłucham i mam nadzieję, że pomogę im, jak tylko mogę - powiedziała nowa prowadząca w rozmowie z reporterem Dzień Dobry TVN.  

Na otwartym castingu do "Top Model 15" Klaudia El Dursi olśniła w srebrnym kombinezonie bez ramion, który przyozdobiła prostym naszyjnikiem typu choker. Główna jurorka, Joanna Krupa, zachwyciła zaś oliwkową kreacją. W odważnym wydaniu pokazała się też nowa członkini jury, Ewelina Gralak.

W 15. edycji "Top Model" kandydatów na modeli i modelki oceniać będzie większy skład niż zwykle. W fotelach jurorskich zasiądą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz wspomniana wcześniej Ewelina Gralak, kreatorka wizerunku, stylistka, pasjonatka mody od lat związana z polską i międzynarodową branżą fashion.

