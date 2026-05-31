Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub. Gwiazda zaskoczyła kreacją - ZDJĘCIA

Dua Lipa i Callum Turner poznali się w 2024 roku i już kilkanaście miesięcy później ogłosili zaręczyny. Ślub 30-letniej piosenkarki i 39-letniego aktora do samego końca trzymany był w tajemnicy z uwagi na skromny anturaż całej ceremonii.

Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub. Wokalistka postawiła na prostą elegancję

W jednym z wywiadów Dua Lipa wprost przyznała, że nigdy nie była jedną z tych dziewczyn, które od maleńkości planują swój ślub i nie miała w głowie wizji wymarzonej sukni ślubnej. Gdy zaręczyła się z Callumem Turnerem (który, na marginesie, jest obecnie jednym z głównych kandydatów do roli nowego Jamesa Bonda) dotarło do niej, że nie ma pojęcia, co włoży na siebie w najważniejszym dniu swojego życia.

Para pobrała się w sobotę 30 maja w londyńskim Old Marylebone Town Hall. Był to ślub cywilny, w otoczeniu wyłącznie wąskiego grona najbliższych osób - brytyjski dziennik The Sun podaje, że nowożeńcom towarzyszyła zaledwie ósemka członków rodziny i przyjaciół. Pan młody postawił na klasyczny ciemnogranatowy garnitur, Dua Lipa wdziała zaś jasny komplet przyozdobiony kapeluszem z szerokim rondem i czarnymi rękawiczkami. W dłoni trzymała bukiet z żółtych kwiatów.

DUA LIPA IS OFFICIALLY MARRIED, OH MY GOD 😭❤️ pic.twitter.com/Hcfe15llm7— dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

3-dniowe wesele jak z bajki i masa gwiazd wśród gości

Niech was jednak nie zwiedzie skromność tej ceremonii, mówimy bowiem wyłącznie o ślubie cywilny. Daily Mail podaje, że Dua Lipa i Callum Turner planują trzydniowe wesele we Włoszech, które ma potrwać od czwartku do soboty. Kluczem programu będzie uroczystość na Sycylii, w okolicach Palermo, m.in. w XVII-wiecznej Villa Valguarnera w Bagherii. Goście zatrzymają w luksusowym hotelu Villa Igiea, a wśród zaproszonych są m.in. Elton John, Donatella Versace, Charli XCX oraz francuski projektant mody Simon Porte Jacquemus, który miał zaprojektować jedną z sukien, które włoży Dua Lipa.

