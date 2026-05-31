Kreacja Małgorzaty Rozenek wywołała BURZĘ. "Ciary żenady", stylistka nie ma litości

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Poszło o stylizację na TOP CHARITY

Gala TOP CHARITY to jedno z najgłośniejszych przedsięwzięć dobroczynnych w naszym kraju, za którym stoją fundacje założone przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę. Na aukcji nie mogło oczywiście zabraknąć gwiazd w wymyślnych strojach, a największe wrażenie (wprawdzie negatywne) zrobiła Małgorzata Rozenek.

Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti - jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu - słońca, natury i rozgrzanej ziemi - wyjaśniła Perfekcyjna na Instagramie, podczas prezentacji swojej kreacji.

Na komentarze oburzonych internautów nie trzeba było długo czekać. W mig pojawiły się głosy o zawłaszczeniu kulturowym, ignorancji i szukaniu poklasku przez Małgorzatę Rozenek.

A ja jednak uważam, że ubieranie takich kreacji jest przywłaszczeniem kulturowym i - biorąc pod uwagę historię kolonialną i doświadczenia Afryki w tym kontekście - nie jest na miejscu.

Nikt nie czuje dyskomfortu przebierając się w ludowe stroje i udając czarnoskórą księżniczkę? W 2026? Ciary żenady… - piszą internauci.

Stylistka miażdży Małgorzatę Rozenek i uderza w TOP CHARITY

Głos w sprawie zabrała też profesjonalna stylistka Karolina Domaradzka, która nie zostawiła na Małgorzacie Rozenek suchej nitki. "Małgosia, więcej samoopalacza w imię zawłaszczenia afrykańskiej kultury, bo samo zerżnięcie 1:1 królewskiej estetyki ubioru rodu Asante to za mało. Trzeba było od razu se walnąć black face" - napisała. W dalszej części wypowiedzi skrytykowała też samą galę TOP CHARITY, którą część internautów już okrzyknęła "festiwalem próżności pod szyldem charytatywności".

A to wszystko w imię akcji charytatywnej, mającej na celu promowanie obrzydliwie bogatych i uprzywilejowanych białych Polaków - dodała Karolina Domaradzka.

