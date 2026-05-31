Skandal po koncercie Beaty Kozidrak na juwenaliach. "Aż przykro słuchać"

Beata Kozidrak to legenda polskiej muzyki, a teksty jej utworów znają chyba wszyscy. Popularna wokalistka zniknęła jednak ze sceny przed dwoma laty, a w połowie 2025 roku zaskoczyła wyznaniem, dlaczego przestała grać koncerty - chorowała na nowotwór. Problemy zdrowotne nie zakończyły jednak jej kariery i od niedawna Beata Kozidrak znów koncertuje. W sobotę 30 maja zaśpiewała na juwenaliach w Łodzi.

Beata Kozidrak wróciła na scenę po chorobie

Beata Kozidrak na juwenaliach. Zapomniała tekstu?

Sezon juwenaliów trwa, a imprezę w Łodzi zaszczyciła swą obecnością Beata Kozidrak. Piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje, ale to wykon utworu "Bliżej" odbił się szerokim echem. Na nagraniach zamieszczonych w sieci wyraźnie słychać, że w pewnym momencie wokalistka nie włącza się do muzyki i wygląda, jakby zapomniała tekstu lub przegapiła moment wejścia. W sieci z miejsca posypały się komentarze.

PRZECZYTAJ TEŻ: Skolim wulgarnie uderzył w artystów. Padły ostre wyzwiska. Przesadził?

Komentujący sugerują, że Beata Kozidrak powinna "zejść już ze sceny" i zakończyć karierę. Niektórzy pokusili się też o niewybredne wpisy sugerujące, że wokalistka była pod wpływem alkoholu i stąd ta "wpadka". Nie zabrakło też oczywiście docinek o grzejącym obecnie temacie dopłat do składek ZUS dla artystów. "Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść..."; "kobito daj sobie już spokój"; "I my takim artystom mamy dopłacać do biednych ich emerytur"; " uuuu coś tam się podziało przed koncertem %"; "aż przykro słuchać"; "błagam niech pani zostawi dobre wspomnienia...proszę przestać śpiewać" - czytamy w komentarzach.

Internauci stają w obronie Beaty Kozidrak

Na szczęście znaleźli się też ci bardziej empatyczni komentujący, którzy wolą patrzeć na sytuację z "tej lepszej" strony i zaznaczają, że Beata Kozidrak przynajmniej nie śpiewa z playbacku. Inni postanowili przypomnieć krytykantom, jak duży wkład w polską kulturę miała pani Beata, pojawiły się też głosy sugerujące, że wokalistka wcale nie zapomniała tekstu, tylko zakładała, że akurat ten fragment zaśpiewa publika.

Ludzie jesteście okropni ! jak łatwo oceniać kogos za klawiaturki. Akurat ona zrobiła wiecej dla Kultury niz nie jeden z nas. Wiec warto pomyśleć i zamilczeć czasami.

Poprostu chciała żeby publiczność zaśpiewała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kreacja Małgorzaty Rozenek wywołała BURZĘ. "Ciary żenady", stylistka nie ma litości