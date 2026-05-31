Mecz Polska - Ukraina we Wrocławiu. Zdjęcia kibiców prosto z trybun

Spotkanie Polska - Ukraina we Wrocławiu i oczekiwania kibiców

Towarzyskie starcie z ukraińską drużyną narodową stanowiło dla sympatyków naszej kadry prawdziwe sportowe święto. Mimo że rywalizacja nie toczyła się o żadne punkty kwalifikacyjne, trybuny wrocławskiego obiektu pękały w szwach od pierwszych minut. Z relacji reportera Radia Eska wynika, że na długo przed rozpoczęciem gry wśród zgromadzonych panowały niezwykle optymistyczne nastroje i głęboka wiara w sukces podopiecznych trenera Jana Urbana.

Wypowiedzi miłośników futbolu przed pierwszym gwizdkiem były pełne nadziei na korzystny rezultat dla naszej reprezentacji, co doskonale obrazują słowa zarejestrowane przez dziennikarzy Radia Eska: „- Myślę, że wygramy co najmniej 3:0. Do siatki trafią Zieliński, Kamiński i może Lewandowski z jakiegoś stałego fragmentu gry - mówił jeden z fanów. Inny dodawał: - Obstawiam 3:1 dla Polski. Oczekujemy większego zgrania i walki, żeby pokazali charakter jako drużyna.”. Takie głosy potwierdzały ogromne oczekiwania wobec boiskowej postawy piłkarzy.

Sympatycy biało-czerwonych najczęściej wskazywali na kluczowych zawodników naszej kadry narodowej jako potencjalnych zdobywców bramek w tym spotkaniu. Typowanie strzelców zdominowały nazwiska najbardziej doświadczonych graczy.

Kolejni uczestnicy wydarzenia również nie kryli swojego optymizmu w rozmowie z przedstawicielami Radia Eska: „- Bierzemy w ciemno 2:0! Jeśli strzelać, to pewniakami są Zieliński i oczywiście Robercik - śmiała się para kibiców.”. Jednocześnie zgromadzeni na stadionie widzowie wielokrotnie zaznaczali, że rezultat końcowy ma drugorzędne znaczenie wobec boiskowego zaangażowania, które miało stanowić rekompensatę za niepowodzenie w walce o udział w mistrzostwach świata.

Wśród tłumu sympatyków naszej reprezentacji dało się również usłyszeć zdecydowane głosy domagające się sportowej ambicji na murawie, co podsumował jeden z respondentów: „- Piłkarze muszą udowodnić, że zasługują na grę w kadrze. Liczymy na dobre widowisko, a wynik 3:1 wziąłbym w ciemno - podsumował kolejny z rozmówców.”. Wymagania wobec postawy zespołu były tego wieczoru wyjątkowo wysokie.

Ostatecznie potyczka na wrocławskiej murawie zakończyła się przegraną biało-czerwonych z ukraińską drużyną w stosunku 0:2.

78

Galeria zdjęć kibiców z meczu Polska - Ukraina we Wrocławiu

Wynik spotkania nie wpłynął negatywnie na niesamowitą postawę sympatyków zgromadzonych na obiekcie, którzy zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Wrocławska trybuna przez pełne półtorej godziny tętniła życiem, a nieustanny doping potęgował fantastyczną atmosferę piłkarskiego święta. Nasi fotoreporterzy znajdowali się w samym centrum tych wydarzeń, by precyzyjnie uwiecznić na fotografiach szerokie spektrum emocji, od wielkiego entuzjazmu po nerwowe napięcie wywołane stratą bramek.

Teraz macie doskonałą okazję do odnalezienia siebie oraz swoich bliskich w przygotowanym przez nas potężnym zbiorze kadrów z wrocławskiego obiektu. Wystarczy przejrzeć udostępnione fotografie, by sprawdzić, czy przypadkowo nie zostaliście uwiecznieni przez naszych czujnych fotoreporterów. Przejdźcie do obszernej galerii zdjęć i cieszcie się wspaniałą pamiątką z tego pełnego wrażeń sportowego wieczoru.