Jan Tomaszewski wściekły po meczu z Ukrainą. "Od meczu z Albanią gramy coraz gorzej"

Mecz towarzyski Polska - Ukraina zakończył się wynikiem 0:2, co spotkało się z mocną krytyką. Jan Tomaszewski określił taktykę reprezentacji mianem „futbolowego samobójstwa”.

Były bramkarz zwrócił uwagę na pomyłki w ustawieniu oraz błędy Marcina Bułki, co skłoniło go do podważenia sensu obecności golkipera w pierwszej jedenastce.

Tomaszewski stwierdził również, że obecna kadra nie przypomina zgranego zespołu, używając w stosunku do niej określenia „zbieranina”.

Piątkowe spotkanie towarzyskie we Wrocławiu przyniosło zawód kibicom. Polska przegrała z Ukrainą 0:2. Styl gry biało-czerwonych wzbudził wiele wątpliwości. Błędy obrońców, problemy ze skutecznością w ataku oraz niezrozumiałe decyzje dotyczące ustawienia stały się powodem do dyskusji. Bardzo surowo postawę zespołu ocenił Jan Tomaszewski, który wprost skrytykował sztab szkoleniowy, określając jego pomysły mianem „futbolowego samobójstwa”.

- Przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Od meczu z Albanią gramy coraz gorzej pod tym sztabem szkoleniowym -

„Futbolowe samobójstwo”. Jan Tomaszewski o błędach w taktyce

Według Tomaszewskiego kluczowym błędem trenera było desygnowanie do gry przeciwko wymagającej Ukrainie tylko jednego pomocnika o profilu defensywnym. Taka taktyka, zdaniem byłego reprezentanta, z góry skazywała naszą kadrę na niepowodzenie i pokazała braki Polaków w środkowej strefie boiska.

- Czy oni naprawdę nie rozumieją, że grając z Ukrainą, przeciwnikiem z zawodnikami wysokiej klasy, wychodzimy jednym defensywnym pomocnikiem? To jest dla mnie "futbolowe samobójstwo" i to się zemściło -

Dodał również, że wystawienie dwóch rozgrywających, Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego, w miejsce zawodnika defensywnego, to błąd, ponieważ podstawa to zabezpieczenie tyłów.

Krytyka Marcina Bułki i postawy obrońców po meczu Polska - Ukraina

Tomaszewski nie oszczędził też poszczególnych zawodników, punktując ich błędy, po których Polacy tracili gole. Krytyka dotknęła obrońców i wracającego po kontuzji bramkarza Marcina Bułkę.

- Przy nieuznanej bramce Bułka, zamiast wybić piłkę do boku, wypluł ją przed siebie i zawodnik ją dobił. Tego nie można zrobić -

Były bramkarz zauważył, że przy stracie drugiej bramki golkiper powinien zareagować na płaskie dośrodkowanie, a zamiast tego Andrij Jarmołenko trafił do pustej siatki. Tomaszewski skrytykował również Arkadiusza Pyrkę i atakujących reprezentacji.

- Jak nie strzela Pietuszewski, to tracimy bramkę. Jak nie strzela Świderski, to oni się z nami bawią, bo mają jedną bramkę w zapasie -

Brak zaufania do bramkarza. Tomaszewski apeluje o obecność Szczęsnego

Liczne błędy sprawiły, że Tomaszewski podważył kandydaturę Marcina Bułki na pozycję bramkarza numer jeden. Według niego kadrze brakuje spokoju, a taki potrafiłby zagwarantować Wojciech Szczęsny, nawet z ławki rezerwowych.

- Po dzisiejszym meczu nie mam zaufania do Marcina Bułki. Absolutnie nie -

Zaznaczył, że przy bardzo złej grze reprezentacji w trzech ostatnich spotkaniach, powrót doświadczonego i budzącego respekt Szczęsnego mógłby okazać się bardzo pomocny. W podsumowaniu Jan Tomaszewski użył mocnych słów na określenie obecnego zespołu narodowego.