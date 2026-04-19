"Taniec z Gwiazdami". Widzowie oburzeni występem. "To było niesmaczne"

Spis treści
"Taniec z Gwiazdami" - Magdalena Boczarska zatańczyła z Michałem Bartkiewiczem
W siódmym odcinki "Tańca z Gwiazdami" wprowadzono istotne zmiany, które wywołały szereg kontrowersji wśród widzów. Gwiazdy wymieniły się tancerzami i w ten oto sposób powstały zupełnie nowe duety. Magdalena Boczarska, która w "normalnych odcinkach" tańczy z Jackiem Jeschke, tym razem wystąpiła u boku Michała Bartkiewicza (partnera scenicznego Pauliny Gałązki). Wspólnie zaprezentowali bardzo zmysłowy broadway jazz, którym zachwycili jurorów.
"Taniec z Gwiazdami" - widzowie grzmią, że ten występ był niesmaczny
Choć Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz zrobili takie wrażenie na jurzy, że wyszarpali aż 40 punktów, publika jest mocno podzielona. Jedni zachwycają się pełnym namiętności tańcem i twierdzą, że to jeden z najlepszych występów w historii "Tańca z Gwiazdami", pojawiły się też głosy, że... była to lekka przesada. Zdaniem niektórych widzów taniec był aż nazbyt zmysłowy i ocierał się o skandal i niesmak.
Szkoda, że program oglądają dzieci i młodzież. Bardzo niestosowna choreografia.
Jest cienka linia między subtelną erotyką a wulgarnością.
A dla mnie to było niesmaczne. Kolejny taniec, w którym Magda jest przesueksualizowana, jakby miała tylko tę jedną kartę do gry, szkoda, że nie da się poznać z innej strony.
Co to ma wspólnego z tańcem bardziej tani pornol z tego wyszedł.
"Taniec z Gwiazdami" - nowe pary w 7. odcinku
Z uwagi na zmiany wprowadzone przez produkcję, w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" układ par prezentuje się następująco:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta,
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.
Do tego gwiazdy i tancerze tańczą też w tercetach, przez co uczestnicy musieli przygotować aż dwie choreografie, a ich partnerzy aż trzy.