"Taniec z Gwiazdami". Widzowie oburzeni występem. "To było niesmaczne"

"Taniec z Gwiazdami" - Magdalena Boczarska zatańczyła z Michałem Bartkiewiczem

W siódmym odcinki "Tańca z Gwiazdami" wprowadzono istotne zmiany, które wywołały szereg kontrowersji wśród widzów. Gwiazdy wymieniły się tancerzami i w ten oto sposób powstały zupełnie nowe duety. Magdalena Boczarska, która w "normalnych odcinkach" tańczy z Jackiem Jeschke, tym razem wystąpiła u boku Michała Bartkiewicza (partnera scenicznego Pauliny Gałązki). Wspólnie zaprezentowali bardzo zmysłowy broadway jazz, którym zachwycili jurorów.

"Taniec z Gwiazdami" - widzowie grzmią, że ten występ był niesmaczny

Choć Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz zrobili takie wrażenie na jurzy, że wyszarpali aż 40 punktów, publika jest mocno podzielona. Jedni zachwycają się pełnym namiętności tańcem i twierdzą, że to jeden z najlepszych występów w historii "Tańca z Gwiazdami", pojawiły się też głosy, że... była to lekka przesada. Zdaniem niektórych widzów taniec był aż nazbyt zmysłowy i ocierał się o skandal i niesmak.

Szkoda, że program oglądają dzieci i młodzież. Bardzo niestosowna choreografia.

Jest cienka linia między subtelną erotyką a wulgarnością.

A dla mnie to było niesmaczne. Kolejny taniec, w którym Magda jest przesueksualizowana, jakby miała tylko tę jedną kartę do gry, szkoda, że nie da się poznać z innej strony.

Co to ma wspólnego z tańcem bardziej tani pornol z tego wyszedł.

"Taniec z Gwiazdami" - nowe pary w 7. odcinku

Z uwagi na zmiany wprowadzone przez produkcję, w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" układ par prezentuje się następująco:

Sebastian Fabijański i Daria Syta,

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

Do tego gwiazdy i tancerze tańczą też w tercetach, przez co uczestnicy musieli przygotować aż dwie choreografie, a ich partnerzy aż trzy.

