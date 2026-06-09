Mateusz Kubiszyn uczestniczył w groźnym wypadku motocyklowym. Szokujący wiek kierowcy auta

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn uczestniczył w wypadku na motocyklu

Mistrz walk na gołe pięści w federacji Gromda, Mateusz Kubiszyn, przeżył niezwykle niebezpieczną sytuację na drodze. Zawodnik, który w swojej karierze wielokrotnie triumfował w starciach ze znacznie masywniejszymi rywalami, a w klatce FAME MMA pokonywał między innymi Tomasza Sararę, Kamila Mindę oraz Denisa Załęckiego, udostępnił w internecie mrożące krew w żyłach materiały wideo z miejsca zdarzenia. W ostatnim czasie o sportowcu pisało się m.in. w kontekście żartobliwej zaczepni w kierunki prezydenta, do której doszło po spotkaniu prezydenta z Mariuszem Pudzianowskim. Tym razem do śmiechu nikomu nie było, ponieważ znany fighter jadący jednośladem otarł się o prawdziwą tragedię w wyniku kolizji. O zaistniałym incydencie sportowiec poinformował swoich obserwatorów za pośrednictwem profilu na Instagramie.

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Polatane... Dosłownie i w przenośni. Aż dziwne, że skończyło się na drobnych urazach... Nie mam nic złamanego, same stłuczenia i otarcia, które po prostu bolą i pieką... po niektórych walkach było gorzej Moto? Jeszcze nie wiem, dowiem się na dniach po oględzinach specjalisty

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Z opublikowanego przez zawodnika wpisu płynie kilka istotnych refleksji dla uczestników ruchu drogowego, jednak zdecydowanie największe poruszenie wywołała informacja o metryce mężczyzny siedzącego za kierownicą samochodu. Utytułowany fighter wymienił kluczowe obserwacje zebrane tuż po dramatycznym zderzeniu, by uświadomić innych kierowców o zagrożeniach:

niezależnie czyja wina, to motocyklista zawsze ma gorzej,

motocyklistów dobrze nie widać na drodze i trudniej ocenić ich prędkość,

warto ZAWSZE ubierać się w pełni... miałem skorupkę, kask, rękawiczki.. i spodenki. Gdybym miał spodnie lub ochraniacze na kolana, to pewnie obyło by się bez otarć na nogach...

WARTO UPRAWIAĆ SPORT! Wzmacnia ciało, poprawia koordynację, skraca czas reakcji i uczy prawidłowego upadania,

trzeba realnie zastanowić się nad regularnym badaniem osób starszych mających prawo jazdy... za kierownicą samochodu był prawie 100-latek

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