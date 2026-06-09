Mateusz Kubiszyn uczestniczył w groźnym wypadku motocyklowym. Szokujący wiek kierowcy auta

Bartosz Olszewski likp
2026-06-09 21:56

Mateusz Kubiszyn, znany szerszej publiczności jako "Don Diego", uczestniczył w niebezpiecznym zderzeniu drogowym podczas jazdy na motocyklu. Mistrz walk na gołe pięści uniknął na szczęście poważnych obrażeń, choć do tragedii zabrakło niewiele. Wielkie poruszenie wywołał wiek kierowcy samochodu osobowego, który brał udział w tym zdarzeniu.

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn uczestniczył w wypadku na motocyklu

Mistrz walk na gołe pięści w federacji Gromda, Mateusz Kubiszyn, przeżył niezwykle niebezpieczną sytuację na drodze. Zawodnik, który w swojej karierze wielokrotnie triumfował w starciach ze znacznie masywniejszymi rywalami, a w klatce FAME MMA pokonywał między innymi Tomasza Sararę, Kamila Mindę oraz Denisa Załęckiego, udostępnił w internecie mrożące krew w żyłach materiały wideo z miejsca zdarzenia. W ostatnim czasie o sportowcu pisało się m.in. w kontekście żartobliwej zaczepni w kierunki prezydenta, do której doszło po spotkaniu prezydenta z Mariuszem Pudzianowskim. Tym razem do śmiechu nikomu nie było, ponieważ znany fighter jadący jednośladem otarł się o prawdziwą tragedię w wyniku kolizji. O zaistniałym incydencie sportowiec poinformował swoich obserwatorów za pośrednictwem profilu na Instagramie.

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Polatane... Dosłownie i w przenośni. Aż dziwne, że skończyło się na drobnych urazach... Nie mam nic złamanego, same stłuczenia i otarcia, które po prostu bolą i pieką... po niektórych walkach było gorzej Moto? Jeszcze nie wiem, dowiem się na dniach po oględzinach specjalisty

"Don Diego" apeluje po kolizji i ujawnia wiek sprawcy

Z opublikowanego przez zawodnika wpisu płynie kilka istotnych refleksji dla uczestników ruchu drogowego, jednak zdecydowanie największe poruszenie wywołała informacja o metryce mężczyzny siedzącego za kierownicą samochodu. Utytułowany fighter wymienił kluczowe obserwacje zebrane tuż po dramatycznym zderzeniu, by uświadomić innych kierowców o zagrożeniach:

  • niezależnie czyja wina, to motocyklista zawsze ma gorzej,
  • motocyklistów dobrze nie widać na drodze i trudniej ocenić ich prędkość,
  • warto ZAWSZE ubierać się w pełni... miałem skorupkę, kask, rękawiczki.. i spodenki. Gdybym miał spodnie lub ochraniacze na kolana, to pewnie obyło by się bez otarć na nogach...
  • WARTO UPRAWIAĆ SPORT! Wzmacnia ciało, poprawia koordynację, skraca czas reakcji i uczy prawidłowego upadania,
  • trzeba realnie zastanowić się nad regularnym badaniem osób starszych mających prawo jazdy... za kierownicą samochodu był prawie 100-latek
Balboa po zwycięstwie na gali GROMDA 9
Mateusz Kubiszyn Don Diego
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