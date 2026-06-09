Banalnie prosta kartkówka z matematyki. Ile to jest 60-30:5+6-21:7=?

Regularne ćwiczenie umysłu to klucz do zachowania sprawności intelektualnej, doskonałej pamięci i koncentracji na długie lata.

Zagadki matematyczne stanowią doskonały trening dla mózgu, pobudzając go do pracy i rozwijając zdolności analityczne.

Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy bez kalkulatora poradzisz sobie z tym z pozoru prostym działaniem, które zweryfikuje twoją spostrzegawczość!

W dobie natłoku informacji i często pasywnego przyswajania treści, łatwo zapomnieć o aktywnym stymulowaniu naszych szarych komórek. Ćwiczenie umysłu jest niezwykle ważne dla utrzymania jego zdrowia i witalności przez całe życie. "Zaniedbany" umysł, podobnie jak nieużywany mięsień, może z czasem tracić swoją sprawność. Pamięć może szwankować, koncentracja słabnąć, a zdolność do rozwiązywania problemów stawać się mniej efektywna. Regularna stymulacja poznawcza przeciwdziała tym procesom, wspierając neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń i adaptacji. To inwestycja w naszą przyszłość, pozwalająca cieszyć się jasnym umysłem i niezależnością myślenia na długie lata.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 60-30:5+6-21:7=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Jednym z najlepszych sposobów na trening umysłu są różnego rodzaju łamigłówki i zagadki matematyczne. Ich rozwiązywanie angażuje wiele obszarów mózgu, zmuszając go do analizowania informacji, szukania zależności i wyciągania wniosków. Regularne mierzenie się z takimi wyzwaniami pomaga rozwijać kreatywność, cierpliwość oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Co ważne, wcale nie musisz być matematycznym geniuszem. Nawet najprostsze działania będą znakomitą formą umysłowej gimnastyki. Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez pomocy kalkulatora, ile to jest 60-30:5+6-21:7=?

60-30:5+6-21:7=? - rozwiązanie krok po kroku

1. Rozpoczynamy od dzielenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej):

30 : 5 = 6

21 : 7 = 3

Otrzymujemy:

60 − 6 + 6 − 3

2. Teraz wykonujemy dodawanie i odejmowanie zgodnie z kolejnością zapisu od lewej do prawej:

60 − 6 = 54

54 + 6 = 60

60 − 3 = 57

Poprawny wynik: 60-30:5+6-21:7=57

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!