Sara James odpoczywa po maturze. 18-letnia piosenkarka opublikowała zdjęcia z basenu

Sara James relaksuje się po egzaminach maturalnych

Osiemnastoletnia piosenkarka niedawno mierzyła się z ogromnym stresem związanym z przygotowaniami do matury i spędzała mnóstwo czasu nad książkami. Dziś ten trudny i wymagający etap edukacji jest już pieśnią przeszłości. Znana artystka postanowiła porzucić szkolne książki na rzecz błogiego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wokalistka doskonale potrafi skupić na sobie wzrok internautów, a jej najnowsze fotografie błyskawicznie obiegły cały polski internet.

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Sara James pozuje w bikini. Fani zachwyceni metamorfozą

Wrzucane do sieci materiały ukazują artystkę w iście letnim i słonecznym wydaniu. Piosenkarka zdecydowała się na założenie dwuczęściowego stroju kąpielowego we wzór w groszki, a cała sesja została zrealizowana bezpośrednio nad brzegiem basenu.

Opublikowane kadry wywołały natychmiastową reakcję obserwatorów, którzy chętnie udzielali się pod nowym postem. Komentujący masowo zwracali uwagę na niesamowitą metamorfozę osiemnastolatki na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze niedawno widzowie kojarzyli ją jako walczącą o sukces dziewczynkę z telewizyjnych talent show, podczas gdy obecnie staje się ona w pełni dorosłą kobietą i ugruntowuje swoją mocną pozycję na polskim rynku muzycznym.

„Piękna! - pisali zachwyceni fani."

Trzeba przyznać, że miniony czas wymagał od młodej kobiety ogromnych nakładów energii i odpowiedniego planowania. Równoległe łączenie egzaminu dojrzałości, licznych koncertów, pracy w studiu i codziennych obowiązków mogło być niezwykle wyczerpujące.

Całkowicie zrozumiałe jest więc to, że artystka postawiła teraz na pełną regenerację sił. Na udostępnionych fotografiach piosenkarka prezentuje się jako osoba wyjątkowo wypoczęta i pełna radości. Chociaż osiemnastolatka nie poinformowała oficjalnie o dokładnej lokalizacji swojego urlopu, to wysokie temperatury i dostęp do chłodnej wody z pewnością ułatwiły jej upragniony relaks.

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