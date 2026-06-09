Rząd nagrodził Maję Chwalińską za finał Roland Garros. Minister przekazał ogromne wsparcie

Znakomity występ Mai Chwalińskiej podczas paryskiego turnieju zaowocował wyjątkowym wyróżnieniem ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki , które postanowiło oficjalnie nagrodzić jej sportowe osiągnięcia.

, które postanowiło oficjalnie nagrodzić jej sportowe osiągnięcia. Reprezentantka naszego kraju może liczyć na najwyższe dostępne świadczenie państwowe, co oznacza dla niej stały dochód na poziomie niemal dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Polska zawodniczka trwale zapisała się w historii dyscypliny, dochodząc do decydującego meczu Wielkiego Szlema jako tenisistka z eliminacji, co stanowi ogromną inspirację dla całego krajowego środowiska .

. Dowiedz się, w jaki sposób to potężne dofinansowanie pomoże w jej dalszym rozwoju na kortach oraz jakie znaczenie miał oryginalny prezent przekazany przez przedstawiciela rządu.

Maja Chwalińska otrzyma gigantyczne stypendium. Resort sportu ujawnił kwotę

Niezwykła wola walki i codzienne treningi pozwoliły młodej zawodniczce dojść na sam szczyt tenisowej hierarchii, a polskie państwo należycie doceniło ten gigantyczny wysiłek. We wtorek, 9 czerwca, finalistka francuskiego turnieju pojawiła się w głównym gmachu Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie szef resortu Jakub Rutnicki przekazał jej oficjalną decyzję o przyznaniu państwowego stypendium. Na mocy tego postanowienia tenisistka ma zagwarantowaną pomoc finansową przez pełny rok kalendarzowy w maksymalnej dopuszczalnej kwocie, wynoszącej dokładnie 9600 złotych brutto każdego miesiąca.

„Zasłużyła sobie pani na to. Napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa” – zaznaczył podczas oficjalnego spotkania minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

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Poza standardowymi gratulacjami oraz obietnicą ogromnego zastrzyku gotówki, członek rządu przygotował dla reprezentantki Polski dość nietypowy i zdecydowanie mniej formalny upominek, obdarowując ją zestawem krzyżówek.

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Finał Roland Garros. Jak Maja Chwalińska przeszła do historii światowego tenisa

Spektakularny sukces osiągnięty w stolicy Francji to bez wątpienia jeden z najbardziej poruszających momentów w dziejach polskiego sportu rakietowego. Urodzona w Dąbrowie Górniczej sportsmenka stała się pierwszą zawodniczką w erze open, która dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego, rozpoczynając swoją drogę od najniższych szczebli w kwalifikacjach. Jej niesamowity hart ducha oraz bardzo nieprzewidywalny dla rywalek styl gry sprawiły, że na przestrzeni zaledwie dwóch tygodni wypracowała sobie status globalnej gwiazdy, zyskując potężne grono nowych sympatyków na całym świecie.

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Sukces Mai Chwalińskiej z państwowym tłem. Miliony złotych z budżetu na tenis

Miejsce, w którym na co dzień profesjonalnie trenuje polska finalistka, czyli Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, funkcjonuje przy wydatnym wsparciu ze środków Programu KLUB PRO. Od początku 2024 roku ten konkretny ośrodek otrzymał z budżetu państwa ponad 200 tysięcy złotych, które w całości przeznaczono na rzetelne szkolenie najmłodszych adeptów tego sportu.

Samo ministerstwo nieprzerwanie odgrywa kluczową rolę jako główny i największy sponsor polskiego sportu wyczynowego. W latach 2025-2026 przedstawiciele resortu przekazali Polskiemu Związkowi Tenisowemu ponad 30 milionów złotych wieloletniego dofinansowania, które umożliwia opłacenie zgrupowań kadry narodowej oraz sfinansowanie zagranicznych wyjazdów zawodniczek na prestiżowe turnieje.