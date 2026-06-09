Nagle wylądowała w szpitalu. Córka Tomasza Oświecińskiego przeszła pilną operację

Maja Oświecińska w szpitalu. Tomasz Oświeciński przekazał smutne wieści

Tomasz Oświeciński na ekranie najczęściej wciela się w role bezwzględnych osiłków, jednak w życiu prywatnym to właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza. Gwiazdor i jego ukochana Aleksandra mają za sobą trudną przeszłość - w 2016 roku para zdecydowała się na rozstanie, jednak po pewnym czasie ich drogi znów się skrzyżowały i na początku bieżącego roku doszło do kolejnych zaręczyn. Para doczekała się córki Mai, która coraz pewniej radzi sobie w polskim show-biznesie. 17-latka chętnie pozuje na ściankach w towarzystwie znanego taty, a do tego prężnie działa w internecie. Młoda celebrytka zgromadziła już pokaźne grono obserwatorów, a ponadto stawia pierwsze kroki w aktorstwie, mając za sobą kilka ról w popularnych serialach i produkcjach kinowych.

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Dramat 17-letniej córki Tomasza Oświecińskiego. Musiała przejść pilną operację

Ostatnie wydarzenia nie zwiastowały tak trudnych chwil dla rodziny aktora. Jeszcze dzień przed trafieniem do placówki medycznej, Maja dumnie kroczyła u boku ojca na uroczystym pokazie filmowym. Rodzina Oświecińskich spędzała czas w branżowym środowisku, uśmiechając się do zdjęć, i absolutnie nic nie zapowiadało nadchodzących kłopotów zdrowotnych.

Dzisiaj w sieci pojawił się wstrząsający post Tomasza Oświecińskiego, w którym podzielił się z internautami zdjęciem ze szpitalnej sali. Fotografia przedstawiała dłoń 17-latki podłączoną do kroplówki. Aktor wyjaśnił, że powodem nagłej wizyty w szpitalu było zapalenie wyrostka robaczkowego, które wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

W opublikowanym komunikacie gwiazdor nie krył swoich silnych uczuć. Zwrócił uwagę na fakt, że cała sytuacja spadła na nich jak grom z jasnego nieba - jeszcze minionego wieczoru celebrowali wspólne chwile, by nazajutrz walczyć o zdrowie córki w szpitalnych murach.

Dla młodej dziewczyny najtrudniejszym momentem okazało się oczekiwanie na zabieg chirurgiczny oraz związany z nim stres przed pierwszym w życiu znieczuleniem ogólnym. 17-latka bardzo przeżywała wizję utraty świadomości przed wejściem na salę operacyjną. Tomasz Oświeciński przyznał, że starał się opanować własne nerwy, by stanowić wsparcie dla Mai, choć wewnętrznie odczuwał ogromny stres i przeraźliwe poczucie bezradności w obliczu cierpienia własnego dziecka.

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