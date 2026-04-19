"Taniec z Gwiazdami". To była już przesada. Widzowie apelują do produkcji: "to jest znęcanie się"

"Taniec z Gwiazdami" - Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz postawili dziś na charlestona

Dzisiejszy, siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" jest wyjątkowy. Gwiazdy wymieniły się bowiem partnerami i zatańczyli w zupełnie nowych, niespotykanych dotąd duetach. Piotr Kędzierski, który dotąd tańczył z Magdaleną Tarnowską, tym razem wystąpił z Hanną Żudziewicz (tancerką przypisaną do Gamou Falla). Wykonali charlestona, czyli żywiołowy, amerykański taniec swingowy z lat '20, za który jurorzy przyznali im jedynie 25 punktów.

35

Za tak niską liczbę punktów dla Piotra Kędzierskiego odpowiada przede wszystkim Iwona Pavlović. Czarna Mamba nie gryzła się w język komentując występ gwiazdora i choć słynie ze swych kąśliwych komentarzy, internauci zgodnie uważają, że tym razem grubo przesadziła. Zarzucają jej stronniczość i zwykłe chamstwo, nawołując przy tym do produkcji, by w końcu zareagowała i zrobiła coś z jurorką, która - ich zdaniem - znęca się psychicznie nad uczestnikiem.

Pani Iwona ciągle ma przytyki do Piotrka nawet jak są oceny innych uczestników, wzbudza w nim poczucie winy że nadal jest w programie. Bardzo mu współczuję, bo nikt nie chciałby słuchać takich komentarzy. Tragedia z P. Iwony strony.

Pani Iwona ciągle ma przytyki do Piotrka nawet jak są oceny innych uczestników, wzbudza w nim poczucie winy że nadal jest w programie. Bardzo mu współczuję, bo nikt nie chciałby słuchać takich komentarzy. Tragedia z P. Iwony strony.

Produkcjo, ale opanujcie teksty czarnej mamby do Piotrka bo to jest już niesmaczne… - czytamy w komentarzach.

Widzowie biją brawo Piotrowi, że wreszcie odpowiedział na przytyki Czarnej Mamby, a także chwalą Hanne Żudziewicz, która nie omieszkała stanąć w jego obronie. Iwonie Pavlović oberwało się też za komentarz po występie Sebastiana Fabijańskiego, gdy rzuciła z przekąsem, że "ludzie i tak wolą Piotra". "Iwona mogłaby ugryźć się w język! jeszcze potem ten tekst podczas oceniania Fabijańskiego 'wolą występy Piotra'… serio? Mega słabeeeee!" - piszą widzowie.

