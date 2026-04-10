Taniec z Gwiazdami jeszcze trwa, a oni już szukają uczestników. Te znane twarze pojawią się na parkiecie?

Kamil Polewski
2026-04-10 19:44

Trwa 18. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w której na placu boju o Kryształową Kulę pozostało osiem par. Przed widzami specjalny odcinek z udziałem gwiazd sieci, a w kuluarach głośno mówi się, że influencerzy wzbudzają ogromne zainteresowanie producentów formatu i mogą stać się filarem kolejnej odsłony show.

Nadchodzący odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie nie lada atrakcją dla miłośników mediów społecznościowych. Znane osobistości z przestrzeni wirtualnej pojawią się w studiu na żywo, aby kibicować uczestnikom oraz wspierać prowadzących. Rodzi się pytanie, czy internetowy świat opanuje także kolejny sezon popularnego widowiska? W kuluarach mówi się już o dwóch głośnych postaciach, które miałyby zasilić grono gwiazd jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Internetowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Zobacz, kto pojawi się w niedzielę w Polsacie

Zbliżający się wielkimi krokami szósty epizod "Tańca z Gwiazdami" zostanie zdominowany przez twórców internetowych. Zanim jednak rozpocznie się tradycyjna rywalizacja w niedzielę, 12 kwietnia, widzowie będą świadkami nietypowej sytuacji. Odcinek otworzy dogrywka z udziałem dwóch par, które uniknęły pożegnania z show w świątecznym wydaniu przed Wielkanocą. Los Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego oraz Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej leży w rękach jury. Po tym rozstrzygnięciu, uczestnicy staną do walki o uznanie sędziów i głosy publiczności, korzystając z niezwykłego wsparcia. Każdy duet zaprosił do studia gwiazdę Internetu. Dodatkową atrakcją będzie obecność Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego, triumfatora poprzedniej, jubileuszowej serii, który poprowadzi wieczór.

Wśród specjalnych gości internetowego odcinka pojawią się:

  • Krzysztof Stanowski – kibicujący Sebastianowi Fabijańskiemu,
  • Jessica Mercedes – wspierająca Gamou Falla,
  • Zolina – zaproszona przez Kamila Nożyńskiego,
  • Ewa Chodakowska – dopingująca Paulinę Gałązkę,
  • Kamil Szymczak – zaproszony przez Izabellę Miko,
  • Michał Marszal – towarzyszący Piotrowi Kędzierskiemu,
  • Piotr Charaziński – wspierający swojego byłego partnera, Jaspera.

Ewa Chodakowska i Jessica Mercedes w 19. edycji?

Mimo że obecny sezon "Tańca z Gwiazdami" nawet nie jest jeszcze na półmetku, a o zwycięstwo walczy osiem z początkowych dwunastu par, to twórcy programu już teraz intensywnie planują jego kolejną odsłonę. Z informacji podanych przez "Fakt" wynika, że w jesiennej, 19. już edycji tanecznego show telewizji Polsat, na parkiecie mogą zagościć niezwykle popularne gwiazdy Internetu, których zadaniem będzie przyciągnięcie przed telewizory nowej widowni. Kto znajduje się na liście życzeń producentów? W orbicie zainteresowań znalazły się podobno Ewa Chodakowska oraz Jessica Mercedes. Obie panie będzie można zobaczyć już w najbliższym odcinku, gdzie pojawią się na widowni, aby wspierać odpowiednio Paulinę Gałązkę i Gamou Falla. Czy chcielibyście zobaczyć te dwie znane postacie w rywalizacji o Kryształową Kulę?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki po ostatnim odcinku

W poprzednim wydaniu tanecznego show, wyemitowanym 31 marca, decyzją sędziów i telewidzów, z rywalizacją pożegnały się aż dwie pary. Z parkietem Polsatu musiały rozstać się duety w składzie: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, a także Mateusz Pawłowski tańczący z Klaudią Rąbą.

Aktualnie w walce o prestiżowe trofeum, jakim jest Kryształowa Kula, pozostają następujące pary:

  • Para nr 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para nr 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para nr 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para nr 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (którzy wezmą udział w DOGRYWCE)
  • Para nr 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (również w DOGRYWCE)
  • Para nr 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para nr 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para nr 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
