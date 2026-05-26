Doda wchodzi w branżę fitness. Wylewa siódme poty przed swoim sportowym campem

Dorota Rabczewska wkracza w świat sportu. Doda imponuje wyrzeźbioną sylwetką

Obecna w polskim show-biznesie od ponad dwóch dekad 42-letnia wokalistka nieustannie zaskakuje. Była liderka grupy Virgin, przez lata zyskująca miano głównej naczelnej skandalistki w kraju, najwyraźniej postanowiła sprawdzić się w nowej roli i dołączyć do grona trenerek personalnych. Dorota Rabczewska regularnie chwali się w mediach społecznościowych swoimi sportowymi zmaganiami, publikując na Instagramie nagrania z ciężkich treningów oraz prezentując imponujące rezultaty wylanych na sali potów.

Zestawienie jej obecnych fotografii z kadrami sprzed zaledwie kilku lat dobitnie pokazuje gigantyczną metamorfozę. Artystka wypracowała niesamowicie muskularną formę, w tym perfekcyjny sześciopak, smukłe uda, podniesione pośladki oraz wyraźnie zarysowane mięśnie pleców. Ten spektakularny wygląd to zasługa ćwiczeń siłowych wykonywanych dwa lub trzy razy w tygodniu, do których w zeszłym roku wokalistka dołączyła także sesje pilatesu. Co ciekawe, sportowa rutyna towarzyszy piosenkarce nawet podczas urlopów, a w jej walizce absolutnie zawsze znajduje się odpowiedni ubiór na trening.

Aktywność fizyczna to zaledwie jedna strona medalu, ponieważ kluczową rolę w utrzymaniu takiej formy odgrywa u niej żelazna dyscyplina żywieniowa. Wokalistka musiała całkowicie zrezygnować z wielu popularnych przyjemności kulinarnych, by osiągnąć wymarzony cel. Z jej codziennego jadłospisu na stałe zniknęły wszelkie słodycze, niezdrowe przekąski typu fast food oraz warzywa strączkowe, a także napoje gazowane i jakikolwiek alkohol.

Podwyższyłam kaloryczność o posiłek białkowy. Od kilku miesięcy jem codziennie 3 jajka i na zmianę rybę lub steka. Kondycja moich mięśni i samopoczucie się znacznie polepszyło. Ćwiczę troszkę mniej ale nadal mimo 400 kcal więcej każdego dnia , mam jeszcze lepszą formę. Białko dla kobiet po 40 roku życia JEST BARDZO WAŻNE - napisała niedawno na Instagramie.

Doda Mega Camp rusza niebawem. Dorota Rabczewska rzuca wyzwanie znanym trenerkom

Ubiegły weekend przyniósł ogłoszenie zupełnie nowej inicjatywy biznesowej, bo już za kilka tygodni wystartuje autorski projekt o nazwie Doda Mega Camp. Za pośrednictwem Instagrama gwiazda poinformowała, że przygotowała specjalny siedmiodniowy wyjazd dla wszystkich pragnących popracować nad własnym ciałem, umysłem oraz witalnością. W harmonogramie obozu przewidziano nie tylko wyczerpujące bloki treningowe, ale również edukacyjne prelekcje, rozmaite warsztaty oraz kompleksową odnowę biologiczną, a wszystko to zostanie zorganizowane w bardzo ekskluzywnych warunkach.

Do tej pory rynek podobnych wyjazdów zdominowany był przede wszystkim przez 44-letnią Ewę Chodakowską oraz 37-letnią Annę Lewandowską. Ich obozy od lat przyciągają tłumy chętnych, w tym liczne osobistości z rodzimego show-biznesu, choć udział w zajęciach prowadzonych przez topowe ikony branży fitness wiąże się zawsze z ogromnymi kosztami. Teraz do rywalizacji o klientów dołącza również słynna piosenkarka, która zamierza zaproponować swoją własną wizję luksusowego wypoczynku połączonego ze sportem.

Sama artystka zapowiedziała swoją obecność podczas wyjazdu, jednak fizyczne prowadzenie zajęć pozostawi profesjonalistom, w tym 41-letniej Renacie Nowak. Ta utytułowana zawodniczka bikini fitness i zarazem była Miss Polski zaprezentowała niedawno w sieci urywki wspólnej sesji ze swoją sławną podopieczną. Opublikowane w internecie materiały z sali ćwiczeniowej stanowią jedynie skromną zapowiedź wysiłku, z jakim będą musieli zmierzyć się uczestnicy nadchodzącego wydarzenia.

