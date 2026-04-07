Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie razem! Związek powstał w "Tańcu z Gwiazdami"?

Od początku trwania programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina skupiali na sobie uwagę. Widzowie dostrzegali wyraźną chemię między influencerka a tancerzem, analizując ich treningi i zakulisowe materiały. Fani systematycznie komentowali wpisy duetu w mediach społecznościowych, podejrzewając narodziny głębszego uczucia. Sami zainteresowani długo unikali jednoznacznych deklaracji. Teraz ostatecznie przerwali milczenie.

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina potwierdzają związek

Plotki krążące w internecie, zwłaszcza na TikToku, znalazły potwierdzenie 7 kwietnia. Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina rzeczywiście są parą w życiu prywatnym, co wspólnie ujawnili w sieci. Wcześniej internauci zwracali uwagę między innymi na fakt, że influencerka i tancerz spędzili wspólnie Wielkanoc. Po zakończeniu przygody z "Tańcem z Gwiazdami" oboje zdecydowali się ujawnić prawdę o łączącej ich relacji.

"ale jaja co? N ma chłopaka" - czytamy w ich wspólnym poście.

Gratulacje dla nowej pary

Pod opublikowanymi zdjęciami i nagraniami nowej pary błyskawicznie pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Gratulacje złożyła między innymi sama produkcja polsatowskiego formatu.

"Szczęścia na życiowym parkiecie gołąbeczki!" - napisał w komentarzach oficjalny profil programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Swoje wsparcie w mediach społecznościowych okazali również Monika Kociołek, Michał Piróg, Albert Kosiński czy Mateusz Pawłowski. Głos zabrali także niedawni triumfatorzy tanecznego show – Maria Jeleniewska oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński. Przyłączamy się do życzeń! Myślicie, że to dobrze dobrana para?

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska jednak nie była w separacji z mężem? Zabrała głos

