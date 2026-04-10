Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tańczą na ulicach Krakowa. Połączył je hitowy program

"Taniec z Gwiazdami" połączył je w parę. Zillmann i Lesar promienieją szczęściem

Podczas udziału w telewizyjnym hicie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wioślarka Katarzyna Zillmann oraz tancerka Janja Lesar błyskawicznie zaskarbiły sobie sympatię widzów i jurorów. Duet pożegnał się z walką o Kryształową Kulę na chwilę przed wielkim finałem, jednak ich taneczna i życiowa droga wcale się nie zakończyła. Krótko po zakończeniu formatu wyszło na jaw, że obie panie zakończyły swoje dotychczasowe, wieloletnie związki. Początkowo unikały publicznych deklaracji na temat łączącego je uczucia, ale z czasem przestały ukrywać wspólne szczęście przed światem.

Mimo odpadnięcia z popularnego telewizyjnego formatu, uczestniczki od razu zapowiedziały, że nie rezygnują ze wspólnych treningów. Błyskawicznie pojawiły się medialne domysły sugerujące, że instruktorkę i sportsmenkę łączy znacznie więcej niż tylko zawodowa współpraca. Długo brakowało jednoznacznego potwierdzenia tych rewelacji, aż w lutym bieżącego roku Janja Lesar oficjalnie potwierdziła, że tworzy z Kasią Zillmann parę. Co ciekawe, obie panie wyraźnie zaznaczają, że utrzymują przyjazne kontakty ze swoimi byłymi partnerami.

"Od razu się zakochałam w Kasi. W człowieku. Im bardziej ją poznawałam, jaka jest, taka osoba, która ma tak dużo pasji w sobie, determinacji, a z drugiej strony takiej miękkości" - zdradziła Lesar w jednym z najnowszych wywiadów.

22

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na ulicach Krakowa. Romantyczne kadry zachwycają

Po chwilowej przerwie od mediów społecznościowych utytułowana wioślarka postanowiła zaprezentować fanom relację ze swoich ostatnich dni. Okazało się, że Katarzyna Zillmann spędziła niezwykle aktywny czas w Krakowie, gdzie intensywnie przygotowywała się do nadchodzących zawodów sportowych. W stolicy Małopolski towarzyszyła jej ukochana! W mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo i zdjęcia, na których widać, jak panie spacerują, czule się obejmują i wykonują taneczne figury w samym centrum miasta, tuż obok Bazyliki Mariackiej. Publikacja wywołała lawinę pozytywnych komentarzy od internautów. Ciepłe słowa pod adresem pary zostawiły również znajome z branży sportowej i rozrywkowej – wioślarka Katarzyna Wełna oraz aktorka Barbara Bursztynowicz, z którą spotkały się na planie polsatowskiego show. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Sonda Czy osoby LGBT w Polsce są dyskryminowane? Tak Nie Nie wiem