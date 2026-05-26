Maria Prażuch-Prokop na weselu w Tajlandii. Jej "naga sukienka" podzieliła internautów!

Maria Prażuch-Prokop zrobiła furorę! Wszystko przez "nagą sukienkę"

Instruktorka jogi Maria Prażuch-Prokop wzięła udział w nietypowej uroczystości weselnej. Zaślubiny pary jednopłciowej miały miejsce w egzotycznej scenerii, zgodnie z tajskimi tradycjami. Była żona Marcina Prokopa chętnie dzieliła się z obserwatorami kulisami tego wydarzenia. Na jednym z udostępnionych filmów można było zobaczyć, jak obdarowuje znajomą pocałunkiem, prezentując się przy tym zjawiskowo.

Wybór celebrytki padł na długą, fioletową kreację. Suknia wyróżniała się mocnymi wycięciami po bokach, głębokim dekoltem i wysokim rozcięciem. Materiał odsłaniał znajdujący się pod spodem kostium kąpielowy, nadając całości charakteru "nagiej sukienki". Prezentacja weselnego outfitu wywołała lawinę komentarzy w internecie.

Zobacz także: Była żona Prokopa zaszalała na weselu. Jej sukienka? Więcej odsłaniała, niż zasłaniała. Były też buziaki

Internauci komentują, a Prokop tłumaczy, skąd wzięła wyjątkową sukienkę

Reakcje internautów na zdjęcia pojawiły się natychmiast. Część osób nie kryła zachwytu nad sylwetką i śmiałością Marii, podczas gdy inni uznali strój za nieodpowiedni na wyjątkową okazję. Prażuch-Prokop zdecydowanie ożywiła dyskusję w mediach społecznościowych.

Wiesz co jest najlepsze - sukienkę uszył mi krawiec, tutaj na wyspie, w 3 dni z pięknego jedwabiu, za cenę półtorej sukienki z Zary. Ze zdjęcia plus jakieś drobne modyfikacje. Crazy, huh? - zdradziła Prokop w sieci.

Do opisu powstawania sukni celebrytka dołączyła zdjęcia i wideo, na których w pełni zaprezentowała swoją kreację. Opinie użytkowników Instagrama okazały się mocno podzielone w kwestii tego wyboru.

Zobacz także: Szok! Już prawie rok temu Maria Prokop opuściła wspólną willę? "Spełniłam marzenie"

"Sukienka piękna, ale umówmy się, ona błyszczy wyjątkowo na Tobie, to Ty dodajesz jej blasku, nie na odwrót. Naprawdę super i bardzo odważnie", "Piękna kobieta, ale suknia ani ładna, ani na okazję, jakoś tak coś nie tak", "Piękna kobieta. Tak wyglądają prawdziwe kobiety, a sukienka boska", "Bogini", "Kobieta jest piękna, kiedy dobrze się bawi", "Dojrzała kobieta, która czuje się dobrze w swoim ciele, to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie", "Sukienka piękna, ale chyba nie dla Pani" - pisali internauci.

Obserwatorzy zauważają, że Maria Prażuch-Prokop wyraźnie odżyła po zakończeniu małżeństwa. Podzielacie to zdanie?

Zobacz więcej zdjęć. Julia Wieniawa kusi na potęgę. Pokazała się w samej bieliźnie!

20

Marcin Prokop miał problemy w USA podczas nagrań swojego programu? Wszystko jasne!